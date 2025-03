Xiaomi Watch S4, la naturale evoluzione del più personalizzabile degli smartwatch | Recensione

Lo Xiaomi Watch S4 si rivela un'opzione interessante per chi cerca un compromesso tra stile e funzionalità, senza gravare eccessivamente sul portafoglio. La sua capacità di personalizzazione, unita a un design elegante e a un display di buona qualità, lo rende un accessorio versatile e piacevole da indossare. Pur non raggiungendo le vette dei modelli di fascia alta, offre un'esperienza utente solida e completa, con un'autonomia apprezzabile e funzioni di monitoraggio della salute e del fitness adeguate all'utilizzo quotidiano. Sebbene l'assenza di alcune funzionalità avanzate e le limitazioni del software possano rappresentare dei compromessi, il Watch S4 si conferma come una scelta equilibrata per chi desidera un smartwatch affidabile e stiloso.

Xiaomi Watch S4: la recensione in un minuto

Lo Xiaomi Watch S4 si presenta come un'alternativa interessante nel panorama degli smartwatch economici, ereditando le qualità del suo predecessore e introducendo miglioramenti mirati. La sua forza risiede nella personalizzazione, grazie a ghiere intercambiabili e cinturini standard da 22mm, che permettono di adattarlo a diversi stili. Il design è elegante e curato, con un display AMOLED luminoso e nitido, che garantisce una buona visibilità anche in condizioni di luce intensa. La corona rotante e i pulsanti fisici offrono una navigazione fluida e intuitiva, mentre la resistenza all'acqua fino a 5 ATM lo rende adatto anche per attività acquatiche.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Watch S4 si difende bene, con un'esperienza utente reattiva e un'autonomia che raggiunge i cinque giorni con un utilizzo intenso. La ricarica completa avviene in poco più di un'ora, un risultato apprezzabile. Sul fronte della salute e del fitness, offre un'ampia gamma di funzioni, dal monitoraggio del sonno alla rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue, sebbene manchino alcune caratteristiche avanzate come l'ECG.

Il software, HyperOS 2.0, garantisce un'interfaccia pulita e personalizzabile, con un'integrazione completa con l'app Xiaomi Health. Tuttavia, l'assenza di un assistente vocale integrato e alcune scelte di design dell'interfaccia potrebbero risultare limitanti per alcuni utenti. Lo Xiaomi Watch S4 si propone come una scelta valida per chi cerca uno smartwatch completo e personalizzabile, senza dover spendere cifre elevate.

Prezzi

Il Xiaomi Watch S4 è disponibile in un unico modello, ma la personalizzazione è resa semplice grazie alla ghiera intercambiabile e ai cinturini standard da 20 mm. È possibile scegliere tra tre varianti (Silver, Rainbow e Black), ciascuna con cinturini e ghiere diversi, ma sono disponibili anche kit di cinturini/ghiere aggiuntivi. Per le sole ghiere il prezzo è di 14,99 euro l'una, mentre i cinturini partono da 34,99 euro in bundle con ghiere esclusive.

L'orologio non supporta la connettività LTE, quindi non esistono versioni con connettività cellulare. Le versioni Silver e Black sono disponibili a 159,99 euro, mentre per la colorazione Rainbow, quella da noi provata, costa 10 euro in più.

In questa specifica fascia di prezzo, non ci sono molti modelli che offrono lo stesso aspetto e la stessa sensazione di alta qualità dello Xiaomi Watch S4. Di certo non esistono altri orologi così personalizzabili. Infatti, il concorrente più grande potrebbe essere il modello precedente, il Watch S3, poiché non ci sono molti aggiornamenti che giustifichino un nuovo acquisto, e se si trova l'S3 in offerta, potrebbe essere la scelta migliore.

Ma se dovessimo nominare alcuni concorrenti, ci viene in mente la versione non Pro del Huawei Watch GT 5. Offre un aspetto decisamente più elegante a un prezzo leggermente più alto ma simile, ha una durata della batteria notoriamente buona e hanno entrambi gli stessi limiti dovuti a un sistema operativo proprietario.

Xiaomi Watch S4: la recensione completa

Lo Xiaomi Watch S4 si posiziona come l'ultima offerta wearable economica dell'azienda, erede del Watch S3. Xiaomi ha consolidato la sua popolarità nel settore dei smart band e fitness tracker economici, ma deve ancora affermarsi nel segmento degli smartwatch di fascia alta. Dispositivi come lo Xiaomi Watch 2 Pro mirano a colmare questo divario, ma oggi ci concentreremo sul "figlio di mezzo" della vasta famiglia di wearable Xiaomi.

Il Watch S4 segue da vicino le orme del modello precedente, apportando miglioramenti in aree chiave senza stravolgimenti radicali. Con un prezzo di partenza abbastanza contenuto, rimane un'opzione molto accessibile, posizionandosi ben al di sotto dei Galaxy Watch, Apple Watch e persino dei modelli Huawei di punta, pur offrendo specifiche notevoli per la sua fascia di prezzo.

La sua forza è nel design personalizzabile

Il design generale dello Xiaomi Watch S4 è pulito ed elegante. La versione Rainbow che abbiamo testato presenta una ghiera nera decorata da 8 marcatori di color - avete indovinato - arcobaleno, che si aggancia così bene con l'orologio da sembrare fissa. La nuova corona rotante metallica completa l'estetica generale dell'orologio.

Il look è classico, con due paia di anse che sporgono su ciascun lato del corpo spesso 12 mm. Negli ultimi tempi, gli orologi un po' più spessi sembrano datati rispetto ai più costosi concorrenti e non ci entusiasmano, ma Xiaomi è riuscita a realizzare un design nel complesso accattivante.

Il fondello dell'orologio è in ceramica nera, lo standard di riferimento per gli smartwatch moderni, in quanto ipoallergenica, resistente e esteticamente gradevole. Sul fondo si trovano il sensore di frequenza cardiaca e i fori dell'altoparlante, posizionati sul bordo destro dove il fondello in ceramica incontra il corpo in alluminio.

Immagine 4 di 4

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel è di ottima qualità, nitido e sgargiante, e la frequenza di aggiornamento di 60Hz lo fa risultare molto fluido. La visibilità sotto la luce solare diretta è eccellente, confermando le dichiarazioni di Xiaomi sulla luminosità di picco di 2200 nit (1500 nit in HBM mode, ovvero quando tutto il pannello è illuminato).

Ci sono diversi quadranti predefiniti che si abbinano in modo piacevole alla colorazione dell'orologio scelta e mostrano una buona densità di informazione, con moltissimi altri scaricabili dall'applicazione dedicata. Quando il pannello è impostato in modalità always-on, le lancette rimangono illuminate in un verde fluorescente, imitando la luminescenza delle lancette degli orologi reali.

Le dimensioni e il peso dello Xiaomi Watch S4 sono nella media e si adattano probabilmente alla maggior parte dei polsi. Con 47mm di diametro della cassa, non è un orologio compatto, ma anche su polsi più piccoli (come il mio) risulta gradevole. I 44 grammi di peso sono sufficienti per conferire una sensazione di alta qualità senza causare disagio se indossato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un'altra caratteristica interessante di questo orologio è l'utilizzo di cinturini standard da 22mm con perni a sgancio rapido. Ciò significa che è possibile utilizzare un cinturino a scelta e personalizzare lo Xiaomi Watch S4 a proprio piacimento. Le versioni Silver e Black sono dotate di un cinturino in fluoroelastomero, mentre la versione Rainbow presenta un cinturino con delle finiture in nylon intrecciato nella parte esterna. Xiaomi vende anche una vasta gamma di cinturini e ghiere di ricambio, tra cui un modello in similpelle bicolore, cinturini intrecciati, cinturini sportivi e molti altri.

Parlando di personalizzazione, la caratteristica distintiva di Watch S4, come per il modello precedente, è quella di poter rendere unico il proprio orologio acquistando nuove ghiere separatamente. Non mi è mai capitato che la ghiera si muovesse accidentalmente grazie al suo aggancio sicuro. Allo stesso tempo, cambiare la ghiera è facile e non richiede strumenti aggiuntivi.

La corona rotante è molto fluida e permette una facile navigazione tra i menù. I due pulsanti fisici, uno posto nella corona e l'altro appena sotto, hanno un ottimo feedback tattile e sono posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili. La resistenza all'acqua è garantita fino a 5 ATM, rendendo l'orologio adatto al nuoto e ad altre attività acquatiche.

Ottima autonomia e prestazioni discrete

Per quanto riguarda il processore e la RAM, Xiaomi non ha divulgato informazioni sul chip interno del Watch S4, né sulla RAM abbinata. Tuttavia, sono disponibili 2,2GB di spazio di archiviazione integrato accessibile all'utente, sufficienti per caricare le proprie canzoni preferite (circa 200 in MP3) per motivarsi durante corse e allenamenti. Le prestazioni generali dell'orologio sono buone, non ho mai avuto problemi di cali eccessivi di frame o rallentamenti.

È presente anche l'NFC e una relativa app wallet, ma la disponibilità dei pagamenti contactless dipende dal Paese, dalla banca e/o dalle normative specifiche.

Una delle caratteristiche chiave e un importante punto di forza enfatizzato da Xiaomi è l'autonomia della batteria dello Xiaomi Watch S4. Sulla carta, questo dispositivo può durare due settimane e una carica di cinque minuti dovrebbe fornire due giorni di autonomia. La batteria interna ha una capacità di 486mAh, una capacità notevole per un orologio di queste dimensioni. Nella realtà, si ottengono circa cinque giorni di autonomia con una carica se si utilizza l'orologio con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, display always-on attivato, monitoraggio del sonno, monitoraggio SpO2 e qualche camminata.

La ricarica avviene tramite un caricabatterie magnetico con una connessione fisica a 2 pin; non è presente la ricarica wireless su questo orologio. I pin, nonostante il magnete che mantiene lo smartwatch collegato alla base, sono un po' difficili da allineare. Il cavo USB è integrato nella base, non è quindi sostituibile in caso di necessità di una lunghezza diversa o in caso di guasto.

L'orologio si carica da zero al completo in poco più di un'ora, il che è assolutamente accettabile.

HyperOS si aggiorna e rimescola un po' l'interfaccia

Lo Xiaomi Watch S4 è mosso dal nuovo HyperOS 2.0, il sistema operativo proprietario dell'azienda. La connessione all'orologio avviene tramite l'app Xiaomi Health, scansionando un codice QR o cercando il dispositivo manualmente. La compatibilità è garantita sia con dispositivi iOS che Android, ma per sfruttare appieno le funzionalità smart home di Xiaomi è necessario uno smartphone Xiaomi. In termini di funzionalità smartwatch, le caratteristiche essenziali sono presenti.

L'orologio visualizza le notifiche (ma non si può rispondere se non con pochi messaggi rapidi preimpostati solo per alcune app), consente di impostare sveglie e timer, di attivare a distanza la fotocamera dello smartphone, di effettuare e ricevere chiamate (tramite Bluetooth 5.3, non è presente connettività cellulare), di controllare il meteo, di ascoltare musica, di registrare audio e altro ancora. Tutte le funzionalità di base che si utilizzano quotidianamente.

HyperOS 2.0 offre un'esperienza utente fluida e reattiva. L'interfaccia è pulita e ben organizzata, con menu facilmente navigabili grazie alla corona rotante e ai pulsanti fisici. I quadranti disponibili sono numerosi e personalizzabili, consentendo di adattare l'orologio al proprio stile.

L'unica scelta che non condivido nel software è quella di poter modificare il quadrante dell'orologio scorrendo il dito dal bordo destro verso il centro del display. Sinceramente, anche nel migliore dei casi, potrei voler modificare la watch face al massimo un paio di volte al giorno per adattarla ad outfit specifici e questa gesture è troppo prona ai tocchi accidentali. L'accesso ai widget si ha scorrendo dal basso verso l'alto, le notifiche sono dal lato opposto, mentre i pulsanti per le impostazioni rapide si mostrano alla pressione del tasto fisico inferiore. Trovo questo rimescolamento delle carte un po' confuso.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

L'integrazione con l'app Xiaomi Health è completa e consente di visualizzare tutti i dati raccolti dall'orologio, impostare obiettivi di fitness, monitorare i progressi e ricevere suggerimenti personalizzati. Le funzionalità smart home di Xiaomi, sebbene limitate agli smartphone dell'azienda, sono un valore aggiunto per gli utenti che fanno parte dell'ecosistema Xiaomi.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo crescente nei dispositivi wearable, e lo Xiaomi Watch S4 non fa eccezione. L'IA viene utilizzata per analizzare i dati raccolti dai sensori, fornire informazioni personalizzate sulla salute e il fitness e migliorare l'accuratezza del monitoraggio del sonno e delle attività. L'IA viene anche utilizzata per ottimizzare l'autonomia della batteria, adattando le impostazioni in base all'utilizzo dell'utente.

Purtroppo non è presente un assistente vocale integrato che consente di controllare l'orologio tramite comandi vocali o ottenere informazioni rapide.

Salute e fitness

Lo Xiaomi Watch S4 è in grado di tracciare un'ampia gamma di attività fitness (oltre 150 sulla carta), tra cui 17 sport acquatici, 11 attività all'aperto, 40 regimi di allenamento, 14 routine di danza, 12 sport di combattimento, 26 sport con palla, 11 attività invernali e altro ancora.

È presente il tracciamento automatico, che è ragionevolmente veloce, ma consigliamo sempre di tracciare manualmente le attività per ottenere risultati ottimali. La corsa è gestita da un'app dedicata, che offre modalità di corsa di base, corsa MIIT, intervalli e altre modalità approfondite.

Il sensore di frequenza cardiaca è abbastanza preciso. La deviazione nelle letture tra lo Xiaomi Watch S4 e il Pixel Watch 3 è minima o assente. Lo stesso vale per le letture della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), quindi l'orologio svolge un buon lavoro in questo senso, il che non sorprende, dato che sono molti anni che questi dispositivi misurano i parametri vitali.

Il monitoraggio del sonno è anch'esso presente, con funzionalità come la frequenza respiratoria e il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Viene fornita la consueta analisi del sonno con le diverse fasi: sonno leggero, sonno profondo, sonno REM e risvegli. Dopo un paio di notti, viene assegnato un "animale del sonno" personale e, dopo ogni notte, viene fornita una valutazione generale della qualità del sonno sotto forma di un punteggio del sonno con suggerimenti su come migliorarlo. L'accuratezza del monitoraggio del sonno si basa su stime e interpolazioni della frequenza cardiaca, dei movimenti e delle letture dell'ossigeno nel sangue.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Per quanto riguarda il monitoraggio generale, lo Xiaomi Watch S4 offre alcune informazioni generali sulla salute basate su tutti i dati raccolti dai sensori dell'orologio e dall'attività dell'utente. Sono presenti i famosi anelli di attività, con obiettivi di movimento e calorie, oltre al già citato monitoraggio della frequenza cardiaca, alle letture della saturazione di ossigeno nel sangue, allo stress e al sonno.

Lo Xiaomi Watch S4 non è in grado di eseguire un ECG e non può misurare la temperatura corporea o la composizione corporea (come il Galaxy Watch o l'Apple Watch). Tuttavia, è presente una comoda funzione di controllo della salute che aggrega tutte le informazioni e fornisce una lettura composita dopo una rapida misurazione di un minuto. Quindi, in termini di analisi della salute, lo Xiaomi Watch S4 non può raggiungere la stessa profondità di alcuni altri smartwatch sul mercato, ma copre tutte le funzionalità di base e lo fa in modo molto intuitivo e facile da comprendere.

Conclusioni

Lo Xiaomi Watch S4 riesce a ottenere un risultato discreto su quasi tutti i fronti degli smartwatch. Ha uno schermo AMOLED grande, nitido e luminoso, la prima cosa che si vede su un orologio e che si finisce per fissare costantemente. Ha anche una durata della batteria molto rispettabile.

La caratteristica più importante di questo orologio è l'aspetto che fa sembrare l'orologio molto più costoso di quanto non sia in realtà. Può svolgere tutte le funzioni di base dei wearable di cui si ha realmente bisogno.

Ultimo ma non meno importante, lo Xiaomi Watch S4 offre una interessante idea stilistica: le ghiere intercambiabili. Non è il primo orologio ad avere questa caratteristica (anche il modello precedente la aveva), ma, abbinato ai cinturini standard da 22mm a sgancio rapido, è possibile personalizzare ulteriormente l'orologio e adattarlo alle proprie esigenze.

Naturalmente, essendo una sorta di smartwatch economico, non esiste una versione con connettività cellulare, non è presente un ricco ecosistema di app e l'integrazione con Xiaomi Home funziona solo con gli smartphone Xiaomi, ma questi compromessi sono più che accettabili per il prezzo a cui il Watch S4 è offerto.