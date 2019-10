Xiaomi, ecco il water smart che si riscalda

Si chiama Smart Toilet Zero ed è un water in grado di interfacciarsi con gli smartphone attraverso un'app proprietaria di Xiaomi.

Si chiama Smart Toilet Zero ed è un water realizzato da Xiaomi, ovviamente controllabile da smartphone. L’azienda cinese si era già lanciata in questo particolare settore nel 2017 con un copriwater. Questa volta però si è spinta oltre, confermando ancora una volta l’intenzione di presidiare settori anche al di fuori di quello dell’elettronica di consumo inteso in senso stretto.

Smart Toilet Zero si interfaccia con l’applicazione proprietaria Mijia. La tazza è realizzata in ceramica Dongpeng e, come da tradizione per Xiaomi, presenta un design decisamente minimalista. Integra tre livelli di riscaldamento e un sistema di auto-pulizia, grazie al quale la parte interna del water può essere costantemente igienizzata. Un aspetto fondamentale per un prodotto del genere.

Non manca il sistema di lavaggio multi-modale a caldo che, da quello che è possibile leggere nella documentazione, sarebbe rivolto soprattutto al pubblico femminile. Smart Toilet Zero presenta inoltre un telecomando full-touch wireless, attraverso il quale è possibile azionare lo scarico dell’acqua. Insomma, un prodotto che si inserisce alla perfezione nel Mi Ecosystem di Xiaomi.

Come già fatto in passato, l’azienda cinese ha comunque deciso di passare dal crowfunding. Il water è dunque disponibile attraverso la piattaforma YouPin a 2.899 Yuan, ovvero 370 euro circa al cambio. Le prime spedizioni sono previste a partire dal 5 dicembre, dunque assolutamente in tempo per le festività natalizie.