The Division 2 Recensione | Il miglior Looter Shooter in commercio

Ecco la nostra recensione del nuovo Tom Clancy’s The Division 2, uno dei migliori looter shooter disponibili ad oggi.

The Division 2 arriva sul mercato in un periodo particolarmente propizio per lasciare un segno nei “looter shooter”, quella tipologia di giochi che affonda le sue radici in Borderlands ma che è cresciuta e ha raggiunto nuovi standard con il primo Destiny. La partenza non brillante di Anthem e l’incapacità di Destiny 2 di mantenersi al livello dell’espansione I Rinnegati, di fatto, evidenziano la carenza di uno sparatutto a mondo condiviso con una struttura solida, attività avvincenti, ricompense adeguate agli sforzi e un piano di contenuti di fine gioco che invogli a giocare per piacere e non per quasi obbligo.

▌ Prezzo aggiornato su Amazon https://amzn.to/2TybXwy

Nelle oltre 50 ore passate insieme al titolo di Massive Entertainment e Ubisoft non abbiamo trovato la risposta a tutti i problemi endemici del genere, ma possiamo dire senza remore che The Division 2 si candida a migliore looter shooter attualmente sul mercato.