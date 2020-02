Activision: per il celebre publisher il mobile è ora la piattaforma di riferimento

Vi fu un tempo in cui i videogiocatori snobbavano i titoli mobili, rei di essere troppo semplicistici e dediti alla ripetizione di sempre le stesse azioni. La patria dei free-to-play e delle micro-transazioni, indegna anche solo di essere confrontata con le più nobili console. Molto probabilmente saranno oggi ancora in molti a fare pensieri simili, ma il vento sta però a quanto pare cambiando e Activision ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni decisamente forti sul mobile.

Forte dell’incredibile successo riscosso da Call of Duty Mobile, titolo di cui potete trovare comodamente qui la nostra recensione, Activision ha infatti affermato che ora come ora è proprio il mobile la piattaforma di riferimento del celebre publisher.

Durante una riunione finanziaria con gli azionisti il CEO di Activision-Blizzard Bobby Kotick ha infatti proprio parlato dei grandi risultati ottenuti dal celebre spin-off , affermando come il mobile sia diventato la piattaforma di riferimento della società e di come attualmente ci siano diversi progetti in lavorazione per smartphone e tablet. Delle dichiarazioni che, tra le altre cose, ben si sposano con i rumor degli ultimi giorni.

Bobby Kotick ha infatti dichiarato: “Usando Call of Duty come esempio, con l’introduzione di Call of Duty Mobile abbiamo portato la nostra base utenti da 40 a 100 milioni in meno di un anno e ci aspettiamo un’ulteriore crescita del franchise nel corso del 2020 a seguito di iniziative inerenti alla saga non ancora annunciate. Il mobile è, a conti fatti, ora la nostra piattaforma di riferimento. Call of Duty Mobile è un titolo free-to-play e tale modello di business permette di espandere velocemente la community, permettendoci di guadagnare tramite servizi e oggetti digitali, oltre che tramite pubblicità. Abbiamo sviluppato con successo un grande gioco mobile; i nostri franchise hanno il potere di attirare sempre più utenti e abbiamo intenzione di lavorare su titoli mobile di grande qualità per tutte le nostre IP principali.”