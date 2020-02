Crash Bandicoot: il prossimo capitolo sarà un endless runner per mobile?

L’attuale generazione di console ha sicuramente saputo deliziarci con tantissimi titoli di spessore. Oltre alle nuove uscite, spesso e volentieri i vari produttori videoludici hanno deciso di giocare sul fattore nostalgia. Infatti lungo gli anni precedenti abbiamo visto tornare in gloria certi mostri sacri come Spyro the Dragon, il recente MediEvil ed ovviamente il tanto apprezzato Crash Bandicoot. In questi ultimi mesi si è parlato tanto di un potenziale sequel della famosa saga Activision. Tuttavia il prossimo capitolo potrebbe far storcere il naso a molti fan.

Stando alle recente informazioni rilasciate da due insider, il prossimo capitolo di Crash Bandicoot sarà un titolo mobile simile al famoso Temple Run. Secondo JumpButton e MotWera il gioco in questione sarà sviluppato dal noto produttore di Candy Crash (ovvero King) e la scelta dietro questo release avrebbe a che fare con il recente successo di Call of Duty Mobile.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera

This game can be signed up for NOW it seems.

The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq

— JumpButton (@jumpbuttoncb) February 7, 2020