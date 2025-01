Un live service in meno: Horizon MMO sembra sia stato cancellato

Un presunto MMO di Horizon, frutto di una collaborazione tra Sony e NCsoft, potrebbe essere stato cancellato secondo un report del portale MTN. Il progetto, noto internamente come "Project H", sarebbe stato abbandonato dopo una revisione di fattibilità, con il personale riassegnato ad altre produzioni.

La notizia si inserisce nel contesto di una profonda crisi che sta attraversando NCsoft. L'azienda sudcoreana ha avviato una ristrutturazione interna a ottobre 2023, cancellando diversi progetti e licenziando personale dopo un crollo del 75% dei profitti nel secondo trimestre fiscale. I vertici di NCsoft hanno dichiarato che il 2025 sarà un anno cruciale per il futuro dell'azienda.

Le prime voci su questo MMO di Horizon erano emerse nel novembre 2022, sempre tramite MTN. Successivi indizi includevano la registrazione del dominio "Land of Salvation" da parte di NCsoft e l'annuncio di una collaborazione con Sony per lo sviluppo di giochi mobile e non. All'inizio del 2024, l'insider Kurasis aveva suggerito che il gioco sarebbe stato rilasciato su PC, PS5 (l'originale Zero Dawn è acquistabile su Amazon) e mobile entro il 2025, utilizzando l'Unreal Engine 5.

È importante sottolineare che questo presunto MMO di Horizon era un progetto separato dal gioco multiplayer in sviluppo presso Guerrilla Games. La cancellazione, se confermata, si aggiungerebbe a una serie di progetti live service di Sony che non hanno visto la luce, come quelli legati a God of War di Bluepoint Games e Sony Bend, recentemente riportati da Bloomberg.

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali sulla cancellazione del progetto, la notizia evidenzia le difficoltà che stanno affrontando molte aziende del settore videoludico nell'attuale contesto economico. La situazione di NCsoft riflette le sfide che molti sviluppatori e publisher stanno incontrando nel bilanciare progetti ambiziosi con la sostenibilità finanziaria.