Nintendo Switch 2: rivelate le specifiche tecniche ufficiali, ecco tutti i dettagli

Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, Digital Foundry ha finalmente confermato le specifiche ufficiali dell'attesa Nintendo Switch 2, rivelando un dispositivo che, pur mantenendo la filosofia ibrida del predecessore, introduce componenti hardware decisamente più potenti. La nuova console, il cui lancio è previsto per il 5 giugno 2025 al prezzo di 470€, rappresenta un'evoluzione sostanziale rispetto al modello originale lanciato nel lontano 2017, promettendo un'esperienza di gioco migliorata sia in modalità portatile che in dock.

Al cuore di Nintendo Switch 2 troviamo un SoC personalizzato realizzato da NVIDIA, caratterizzato da una GPU basata sull'architettura Ampere, la stessa utilizzata nelle schede grafiche RTX serie 30. Questa GPU include 1.536 core CUDA, una configurazione che la rende paragonabile, seppur con alcune limitazioni, alle GPU RTX 3050 e RTX 2050 per laptop, che dispongono di 2.048 core CUDA. L'implementazione di Ampere porta con sé due vantaggi fondamentali: il supporto per il ray-tracing in tempo reale e la tecnologia DLSS, che permette di migliorare le performance mantenendo una qualità visiva elevata.

Per quanto riguarda la CPU, il dispositivo è dotato di otto core ARM Cortex A78C, basati sul set di istruzioni ARMv8 a 64 bit con estensioni per la crittografia. Questi core sono organizzati con una struttura di cache a quattro livelli: 64KB di cache L1 per le istruzioni, 64KB di cache L1 per i dati, 256KB di cache L2 per core e 4MB di cache L3 condivisa tra tutti gli otto core. Un aspetto interessante è che, dei processori disponibili, solo sei saranno destinati all'esecuzione dei giochi, mentre due rimarranno riservati esclusivamente al sistema operativo, seguendo una pratica comune anche in altre console come PS5 e nell'attuale Switch.

Ciò che sorprende è la scelta di Nintendo di far girare sia CPU che GPU a frequenze significativamente inferiori rispetto alle loro capacità massime. La CPU, con un clock massimo teorico di 1,7 GHz, opererà a soli 1,1 GHz in modalità portatile e addirittura a 0,998 GHz in modalità dock. Similmente, la GPU, pur essendo in grado di raggiungere i 1.400 MHz, funzionerà a 561 MHz in modalità portatile e a 1.007 MHz quando collegata al televisore.

Il sistema di memoria rappresenta un notevole passo avanti rispetto al modello precedente. Il Switch 2 monterà due moduli LPDDR5X da 6GB ciascuno, per un totale di 12GB, operanti su un'interfaccia a 128 bit. La velocità di questi moduli varierà a seconda della modalità di utilizzo: 2.133 MHz in modalità portatile (con una larghezza di banda di 68 GB/s) e 3.200 MHz in modalità dock (102 GB/s). Di questi 12GB, 9GB saranno accessibili agli sviluppatori per i giochi, mentre i restanti 3GB saranno riservati al sistema operativo.

Anche lo storage vede miglioramenti significativi, con 256GB di memoria interna basata su tecnologia UFS e uno slot per schede microSD Express capaci di supportare fino a 2TB di spazio aggiuntivo. Per ottimizzare le prestazioni, il SoC include un blocco di decompressione dedicato che supporta il formato LZ4, integrato nei pacchetti NSP di Nintendo, permettendo una gestione più efficiente dei dati tra storage e memoria.

Cyberpunk 2077 è stato specificamente menzionato tra i titoli confermati con supporto DLSS, offrendo una funzionalità raramente vista anche su PC: il ridimensionamento della risoluzione in tempo reale con DLSS. Sebbene Nintendo non abbia ancora annunciato giochi con capacità di ray-tracing in tempo reale, Digital Foundry e altri hanno dimostrato che questa tecnologia è possibile su hardware paragonabile come l'RTX 2050 mobile.

L'approccio di Nintendo con Switch 2 sembra quindi bilanciare l'innovazione tecnologica con la tradizionale attenzione all'efficienza energetica e alla portabilità. Mentre le specifiche potrebbero non competere direttamente con PlayStation 5 o Xbox Series X, rappresentano comunque un notevole passo avanti rispetto alla prima Switch, promettendo un'esperienza di gioco migliorata mantenendo la versatilità che ha reso la console originale un successo.