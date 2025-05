Hideo Kojima sarà presente a Lucca Comics & Games 2025

L'industria videoludica si prepara a un evento globale senza precedenti che vedrà l'Italia protagonista di un importante appuntamento internazionale. Kojima Productions ha recentemente svelato i piani per il "Death Stranding World Strand Tour 2", un'iniziativa mondiale che attraverserà dodici città dei cinque continenti per celebrare il lancio del secondo capitolo della celebre saga videoludica. Ciò che rende particolarmente significativo questo annuncio per gli appassionati italiani è la scelta di Lucca come tappa conclusiva dell'intero tour, confermando l'importanza crescente del nostro paese nel panorama videoludico internazionale.

Un viaggio globale che culmina in Italia

Il tour mondiale prenderà il via l'8 giugno a Los Angeles, cuore pulsante dell'industria dell'intrattenimento americana, per poi spostarsi in Australia, precisamente a Sydney, il 14 giugno. La carovana proseguirà toccando Tokyo il 26 giugno, attraversando successivamente le capitali europee di Parigi (28 giugno) e Londra (30 giugno). L'Asia sarà ampiamente rappresentata con le tappe di Seoul (4 luglio), Taipei (6 luglio), Hong Kong (9 luglio) e Shanghai (12 luglio).

La seconda metà del tour vedrà protagonista il Medio Oriente con la tappa di Riyadh prevista per agosto, seguita dall'America Latina con San Paolo in ottobre. Il gran finale è riservato all'Italia, con l'evento conclusivo che si terrà a Lucca nel mese di novembre. Sebbene non sia stata comunicata una data precisa per l'appuntamento italiano, la scelta della città toscana lascia presupporre una probabile coincidenza con l'edizione 2025 del Lucca Comics & Games, manifestazione che si conferma sempre più come punto di riferimento internazionale per la cultura pop.

Gli organizzatori hanno mantenuto un certo riserbo sui dettagli specifici di ciascun evento, limitandosi ad anticipare che ogni tappa offrirà agli appassionati l'opportunità di celebrare l'universo di Death Stranding insieme al team di sviluppo e a ospiti speciali. Particolare curiosità circonda la possibile presenza di Hideo Kojima in persona, visionario creatore della saga, che potrebbe accompagnare personalmente alcune delle tappe previste, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali in merito.

Per i fan italiani, questo evento rappresenta un'opportunità doppiamente speciale, considerando che a gennaio 2026, appena due mesi dopo la tappa di Lucca, l'Italia ospiterà anche il concerto ufficiale dedicato alle musiche di Death Stranding. La combinazione di questi due eventi conferma il crescente riconoscimento del pubblico italiano nel panorama videoludico internazionale e l'attenzione particolare che Kojima Productions sta dedicando al nostro paese.

Il comunicato stampa di Kojima Productions si conclude con la promessa di aggiornamenti imminenti, invitando i fan a rimanere sintonizzati per ulteriori dettagli. Gli appassionati che già avevano in programma di visitare Lucca durante il periodo della manifestazione avranno ora un motivo in più per segnare sul calendario questo appuntamento, mentre coloro che intendono acquistare Death Stranding 2 potranno considerare questo tour come un'estensione dell'esperienza videoludica in una dimensione comunitaria e celebrativa senza precedenti.