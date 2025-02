Ci sono voluti ben due anni, ma ora Alan Wake 2 genera profitti

Alan Wake 2 (acquistabile su Amazon), il sequel horror-psicologico sviluppato da Remedy Entertainment, ha raggiunto un importante traguardo commerciale. Nel suo ultimo report finanziario, lo studio finlandese ha annunciato che il gioco ha superato i 2 milioni di copie vendute entro la fine del 2024, recuperando completamente i costi di sviluppo.

Questo risultato rappresenta una svolta importantissima per Remedy, che inizialmente aveva espresso preoccupazioni sui costi elevati di produzione. Il successo è stato attribuito a diversi fattori, tra cui le promozioni sugli store digitali, il lancio di un'edizione fisica e il debutto dell'espansione The Lake House. Inoltre, l'aggiornamento dedicato per PS5 Pro ha contribuito a mantenere l'interesse dei giocatori.

Il percorso di Alan Wake 2 verso il successo commerciale è stato complesso. Nonostante sia stato acclamato dalla critica come uno dei migliori titoli del 2023, il gioco ha faticato inizialmente a conquistare un ampio pubblico. La decisione di distribuire la versione PC esclusivamente su Epic Games Store, parte di un accordo di finanziamento, ha limitato la sua esposizione su altre piattaforme popolari come Steam.

Il raggiungimento di questo traguardo finanziario permette a Remedy di guardare al futuro con maggiore serenità. Gli sviluppatori possono ora concentrarsi su nuovi progetti e potenziali sequel con la certezza di aver creato un franchise di successo. La capacità di Alan Wake 2 di superare le sfide iniziali dimostra la resilienza del mercato videoludico e l'importanza di strategie di marketing e distribuzione flessibili.

Questo successo commerciale sottolinea anche il valore della pazienza nel settore dei videogiochi, dove titoli di alta qualità possono richiedere tempo per trovare il proprio pubblico e raggiungere la redditività.

Il primo capitolo ci mise molto di più a raggiungere l'attivo dei costi e anche Control ha avuto un po' difficoltà. In generale Remedy non è mai stata fortunata con i guadagni sul breve periodo, ma siamo felici che i suoi giochi diventino quasi sempre un successo.