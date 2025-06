L'universo dei computer vintage ha appena vissuto un episodio tanto peculiare quanto epocale. Un content creator specializzato in tecnologia retrò ha messo le mani su uno dei marchi più iconici della storia dell'informatica, quello stesso logo che ha accompagnato generazioni di appassionati attraverso l'età dell'oro dei computer domestici. La transazione, conclusa anche grazie al supporto di investitori facoltosi rimasti volutamente anonimi, potrebbe ridefinire completamente l'approccio commerciale di un brand che negli ultimi decenni aveva perso la sua identità originale.

Cristian Simpson, conosciuto nel mondo digitale come Retro Recipes, ha completato l'acquisizione dell'intero patrimonio del marchio Commodore, un'operazione che va ben oltre le tradizionali licenze d'uso. L'accordo comprende tutti i 47 marchi internazionali che sono emersi dopo il collasso della compagnia originale nel 1995, rappresentando un pacchetto completo di diritti intellettuali che erano rimasti frammentati per quasi tre decenni.

La strategia futura delineata dallo youtuber segna una rottura netta con le pratiche commerciali degli ultimi anni. Invece di continuare l'approccio generalista che aveva caratterizzato i precedenti proprietari del marchio, Simpson ha annunciato l'intenzione di concentrarsi su categorie specifiche di hardware, abbandonando la pratica di apporre il nome Commodore su prodotti disparati senza una coerenza tecnologica.

Particolarmente significativo è l'approccio verso la comunità dei retrogamer e degli sviluppatori indipendenti. Simpson ha promesso di implementare un sistema di licenze speciali pensato specificamente per chi sta già lavorando su progetti legati al mondo Commodore, evitando così di vanificare gli sforzi di chi aveva investito tempo e risorse in iniziative ora potenzialmente in conflitto con i diritti del marchio.

I dettagli finanziari dell'operazione rimangono avvolti nel mistero, anche se Simpson ha fornito alcuni indizi durante la presentazione del progetto. Il supporto economico è arrivato da un gruppo di finanziatori non identificati, descritti come "alcuni milionari e un paio di miliardari", una formulazione che lascia ampio spazio alle speculazioni sulla vera natura di questi investitori.

L'investimento necessario per l'acquisizione si aggirerebbe, secondo le parole dello stesso Simpson, "nella parte bassa delle sette cifre", suggerendo una cifra compresa tra 1 e 3 milioni di dollari. Una somma che, pur rappresentando un investimento considerevole per un singolo individuo, appare relativamente modesta considerando il valore storico e il potenziale commerciale del brand acquisito.

Foto di AndrzejRembowski da Pixabay

La credibilità del progetto si rafforza attraverso il coinvolgimento di figure storiche legate alla Commodore originale. David John Pleasance, ex dirigente della compagnia e autore del libro "Commodore the Inside Story: The Untold Tale of a Computer Giant", è stato ingaggiato come consulente strategico, portando con sé un bagaglio di esperienza diretta maturata durante gli anni d'oro dell'azienda.

Nonostante l'entusiasmo generato dall'annuncio, i piani concreti per il rilancio del marchio rimangono ancora nebulosi. Simpson ha preferito mantenere un profilo cauto, evitando promesse specifiche sui prodotti futuri o tempistiche precise per il lancio di nuove iniziative. Questo approccio prudente potrebbe riflettere la consapevolezza delle sfide che attendono chiunque voglia riportare in vita un marchio così carico di aspettative e nostalgia.

Il cambio di denominazione del canale YouTube in "Retro Recipes x Commodore" rappresenta il primo segnale tangibile della nuova era. Questa mossa simbolica indica come Simpson intenda sfruttare la propria piattaforma digitale come vetrina principale per le future iniziative legate al brand, creando un ponte diretto tra la community degli appassionati e i progetti commerciali in sviluppo.