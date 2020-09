Amazon Luna: la tua connessione è abbastanza veloce? I requisiti

Amazon Luna è il nuovo servizio di game streaming del colosso dell’e-commerce. Si tratta di un servizio molto simile a Google Stadia e permette di giocare tramite cloud a una lista di giochi (100 già confermati, ecco quelli noti) su vari device, come computer e mobile. Questo significa che non si devono fare download e non si devono inserire dischi o cartucce, ma che si deve giocare online tramite streaming. In altre parole, significa che il requisito fondamentale è la velocità di connessione. La vostra sarà abbastanza veloce?

Amazon Luna | I requisiti

Amazon ha rilasciato una serie di indicazioni legate a tutti i requisiti fondamentale per giocare ad Amazon Luna. Vediamo i dettagli in modo ordinato.

Velocità di connessione

Amazon Luna richiede una velocità di connessione minimi di 10 Mbps, ma per poter raggiungere la qualità massima (ovvero il 4K, in titoli selezionati dopo il D1) sarà necessario superare i 35 Mbps. Si tratta di requisiti di velocità di connessione praticamente identici a quelli di altri servizi come Google Stadia e PS Now (che limitandosi a 720p si “accontenta” di 10 Mbps per ogni gioco).

Viene inoltre spiegato che per giocare a 1080p si consuma circa 10 GB in un’ora. Non si tratta di un problema per chi ha abbonamenti illimitati, ma negli USA anche le linee fisse tendono avere un limite di consumo, quindi potrebbe essere un problema per alcuni utenti, oltre per chi prevede di giocare tramite la rete dati dello smartphone.

Su quali schermi funziona?

Amazon Luna, come ogni buon servizio di game streaming in cloud, funziona su più schermi/device. Ecco quali sono:

app Luna per PC (Windows 10 con supporto a DirectX 11)

app Luna per Mac (OSX 10.13+)

app Luna per FireTV (Fire TV Stick – 2nd gen, Fire TV Stick 4K, or Fire TV Cube – 2nd gen)

direttamente tramite browser Chrome (version 83+) su PC e Mac

direttamente tramite browser Safar (iOS14) per iPhone e iPad

Il supporto ad Android sarà disponibile in seguito. È stato confermato anche il supporto ai 2.4 GHz e ai 5.0 GHz (Amazon consiglia i 5 GHz).

Diteci, cosa ne pensate di Amazon Luna?