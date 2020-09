Amazon Luna: 100 giochi confermati per il D1, ecco i migliori

Ieri sera Amazon ha scosso il mondo dei videogiochi con un grande annuncio: il colosso dell’e-commerce è finalmente entrato a gamba tesa nel mondo dei videogiochi con un servizio di game streaming, Amazon Luna. Si tratta, detto in modo molto semplice, di un servizio simile a Google Stadia. Una prima differenza, però, è il catalogo e come viene gestito. Già ora sono stati confermati 100 giochi per il D1, ben più di quelli di Stadia al lancio.

Amazon Luna | I giochi

Purtroppo, la pagina prodotto di Amazon Luna non permette di vedere la lista completa di questi giochi, ma tramite le immagini promozionali possiamo vederne una parte, scelti probabilmente in quanto sono i migliori o più noti tra quelli che saranno disponibili. Ecco l’elenco:

A Plague Tale: Innocence

Abzu

Blasphemous

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Control

Everspace

Furi

Ghost of a Tale

GRID

Indivisible

Lumines Remastered

Metro Exodus

Obduction

Overcooked 2

Panzer Dragoon

Paper Beast

R Type Dimensions EX

Resident Evil 7

Rez Infinite

Rime

Shadow Tactics

Shantae Half Genie Hero

Sonic Mania

Steamworld Dig 2

Tennis World Tour 2

The Surge 2

Trials of Cold Steel III

Two Point Hospital

Wonder Boy The Dragon’s Trap

Yooka-Laylee

Ubisoft: i giochi in arrivo

Per accedere a tutti questi giochi basterà essere abbonati a Luna+, uno dei “canali” di Amazon Luna. Saranno presenti, all’interno del servizio, anche altri canali, come quello dedicato a Ubisoft. La società francese metterà a disposizione, sin dal D1 dei rispettivi titoli, i seguenti giochi:

Assassin’s Creed Valhalla

Immortal Fenyx Rising

Far Cry 6

Watch Dogs Legion

Per ora conosciamo quindi poco più di 30 giochi confermati per la piattaforma e già sono presenti titoli di alto livello. Si tratta perlopiù di titoli indie, ma il catalogo è più che interessante. Una domanda spontanea è: Amazon inserirà su Amazon Luna anche i giochi da lei stessa pubblicati come New World?

Ricordiamo infatti che l’e-commerce era già entrato nel mondo dei videogiochi come publisher e sviluppatore, prima ancora che come platform holder. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni in merito.