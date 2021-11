Among Us, disponibile il nuovo update (e vorrete scaricarlo subito)

InnerSloth aveva annunciato grandi novità per Among Us. E alla fine, il treno dell’hype non ha mancato la fermata. Il team di sviluppo dietro uno dei giochi più popolari di sempre, infatti, ha lanciato un update decisamente gigantesco, che include un sacco di nuove opzioni e che rivitalizza un po’ quel gameplay che era rimasto fermo oramai da diverso tempo. L’update però è stato lanciato a sorpresa nel corso della giornata odierna e lo diciamo senza paura di essere smentiti: si tratta sicuramente di uno degli aggiornamenti più importanti del gioco e che potrebbe mettere in seria difficoltà i “cloni” che hanno debuttato (o si preparano a farlo) nel prossimo periodo.

La prima, grande novità riguarda sicuramente l’esperienza in game. In Among Us ora, una volta completate le quest e i vari obiettivi, sia che si giochi come Crewmate o come Impostore, si guadagna dell’esperienza, che ci permetterà di ricevere tre diverse valute: Airship Pods, Beans e Stelle. Quest’ultime si acquistano con soldi reali e permettono poi di accedere ad uno store in game, dove sarà possibile acquistare skin, visori, animali e oggetti cosmetici. Di simil passo anche l’introduzione di un sorta di Battle Pass, chiamato Cube, che permette di sbloccare alcuni oggetti presenti all’interno dello store.

Oltre a cosmetici e lo shop in game, però, l’aggiornamento di Among Us introduce la vera, grande rivoluzione a livello di gameplay, ovvero i Ruoli. A partire da oggi, infatti, tutti i giocatori avranno un ruolo preciso assegnato all’interno della crew spaziale: lo scienziato, che può controllare i parametri vitali, il mutaforma, che può trasformarsi in un crewmate qualsiasi dopo averlo ucciso, l’ingegnere, che può usare le ventole e l’angelo custode, che può proteggere i suoi compagni di squadra ancora vivi.

Tutte le informazioni sull’aggiornamento più grande di sempre di Among Us sono disponibili anche nel video che trovate poco più in basso. L’aggiornamento è già disponibile a partire da ora per PC (Steam, Epic e Xbox Game Pass) e Nintendo Switch.