Mario Party Superstars: dove acquistarlo al miglior prezzo

Per la gioia di tutti i possessori di Nintendo Switch e per i fan di Super Mario, il prossimo 29 ottobre 2021 sbarcherà ufficialmente nei negozi Mario Party Superstars.

Mario Pary Superstars può essere considerato come il capitolo definitivo della celebre saga. Al suo interno sono infatti presenti ben 100 minigiochi, una cifra a dir poco spaventosa e che promette almeno altrettante ore di gioco. Una collezione stellare di minigiochi proveniente anche dai precedenti capitoli della saga, una selezione, insomma, di quelli che sono i migliori giochi del passato. Mario Party Superstars pare quindi avere tutte le carte in regola per imporsi come un episodio essenziale per gli amanti del franchise, nonché come un titolo da prenotare il prima possibile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina con tutte le nuove informazioni che usciranno su eventuali edizioni speciali o bonus preorder

