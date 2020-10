Among Us: +3700% di download, il successo è inimmaginabile

Due anni dopo il suo rilascio, il gioco multigiocatore online Among Us ha raggiunto la cima di molte classifiche del mondo dei videogame. Secondo i dati presentati da Safebettingsites.com, Among Us ha visto un aumento dei download del +3709.9% nella prima metà di settembre rispetto a gennaio 2020.

Among Us | Un successo inimmaginabile

Nel caso nel quale abbiate scoperto internet in questo momento, dovete sapere che Among Us è un gioco multigiocatore per 4 – 10 persone, che segue la struttura di giochi da tavolo come Lupus in tabula. Ad ogni match, da uno a tre giocatori vestono i panni di un “impostore” che ha lo scopo di uccidere gli altri membri del team senza essere visto. Se volete scoprirne ogni dettaglio, potete leggere la nostra recensione.

Among Us era popolare in Corea del sud e Brazile, ma ha raggiunto il successo solo quando streamer USA lo hanno portato in live su Twitch. Nella prima di settembre 2020 è stato scaricato 42 milioni di volte da Steam, rispetto al 1.1 milioni di gennaio 2020, con quindi un incremento del 3709.9%.

Si tratta di un successo estremamente tardivo, visto che il gioco è arrivato sugli scaffali digitali nel 15 giugno 2018. Ovviamente il gioco non ha ottenuto successo per puro caso: il merito va anche agli sviluppatori (un team di sole tre persone, notate bene) che ha continuato a supportare il gioco e ad aggiornarlo.

Non solo Twitch: anche su Steam è un successo

Il 20 settembre 2020 Among Us ha raggiunto un picco di 388.000 spettatori contemporanei su Steam, piazzandosi così terzo dietro a CS:GO e Dota 2, battendo invece PUBG. Un successo su tutti i i livelli, che ha spinto il team di sviluppo a cancellare il seguito, Among Us 2, e introdurre tutte le novità preventivate direttamente nel primo gioco.

Among Us è certamente un successo grazie “all’intervento” degli streamer di Twitch, ma le sue qualità sono innegabili: nel nostro approfondimento, vi abbiamo spiegato per quali motivi tutti lo amano, confrontando anche con Fall Guys!