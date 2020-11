Among Us: successo clamoroso anche su mobile, raggiunte cifre folli

Tra i titoli più sorprendenti di questo autunno videoludico, Among Us è uno dei prodotti che sta coinvolgendo sempre più giocatori. La storia che si cela dietro al successo dell’opera dei ragazzi di Innersloth ha però dell’incredibile. Dopo essere stato rilasciato nel 2018 il titolo non riuscì a trovare il consenso del pubblico, tanto che gli sviluppatori iniziarono a pensare di sviluppare un secondo gioco con molte più funzioni e novità.

Nel frattempo però Among Us è letteralmente scoppiato, diventando nel giro di pochissimi giorni uno dei più grandi fenomeni di questo 2020 videoludico. Il tutto è accaduto grazie al costante supporto di streamer e creatori di contenuti famosi in tutto il mondo, che hanno contribuito a far accrescere non poco la popolarità del gioco online, spingendo in massa i giocatori a creare una community appassionata e ridando vita all’opera di Innersloth.

Ora, stando ad un recente report di Sensor Tower, è stato annunciato che il successo stratosferico di Among Us ha ormai superato i confini PC andando a sfociare anche il mercato mobile. Il popolare party game infatti è stato scaricato su dispositivi mobile più di 217 milioni di volte. Come se non bastasse, il titolo sviluppato dai ragazzi di Innersloth, è riuscito a generare guadagni pari alla somma di 39 milioni di Dollari.

Un risultato decisamente inaspettato, se solo si pensa all’origine che ha avuto il gioco. Nel frattempo Among Us è stato d’ispirazione un po’ per tutti e in tutto il mondo, tanto che in breve tempo è già stato creato un clone cinese e dei modder hanno inserito i Crewmates in Super Smash Bros Ultimate. Cosa ne pensate dell’inarrestabile successo di uno dei titoli online del momento? Fateci sapere la vostra con un commento.