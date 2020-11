Among Us: i crewmates in Super Smash Bros Ultimate con una mod

Tra i tantissimi giochi usciti in questo autunno, Among Us è stato uno dei fenomeni più attraenti e interessanti che siano scoppiati. Il titolo, uscito in realtà solamente due anni fa, ha avuto un boom eccezionale di recente, quando diversi streamer e youtuber di successo hanno contribuito a rendere noto il progetto dei ragazzi di InnerSloth. Improvvisamente i già iconici Crewmates sono entrati nel roster di Super Smash Bros Ultimate.

Ovviamente il merito va dato alla community dei modder, i quali hanno già inserito tantissimi personaggi videoludici non compresi nel roster ufficiale proposta da Nintendo. Il lavoro fatto dai due modder “Endersheep12345” e “PK_” permette a chiunque utilizzi la loro mod di entrare in battaglia con i coloratissimi, ma anche letali, personaggini protagonisti di Among Us pronti a scontrarsi con alcuni dei mostri sacri dell’intera storia dell’industria videoludica.

Come rivela lo YouTuber 64iOS all’interno del suo video tutto dedicato alla creazione e all’utilizzo di questa mod, per creare i personaggi è stato utilizzato il modello di Pac-Man come base, il che significa che mentre i personaggi hanno le esatte fattezze dei Crewmates di Among Us, si controllano con i movset dell’icona anni ’80 di Namco. I personaggi proposti da questa mod quindi, hanno solo le fattezze dei coloratissimi protagonisti del gioco online di InnerSloth, ma è sicuramente già molto curioso poterli usare nel brawler Nintendo.

Nel frattempo, l’ultimo personaggio ufficiale ad essere stato introdotto in Super Smash Bros Ultimate è stato Steve di Minecraft. Cosa ne pensate di questa mod dedicata all’inserimento dei personaggi di Among Us in Super Smash Bros Ultimate? Quali altri personaggi videoludici vorreste vedere in Smash? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.