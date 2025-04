Anche Humble Choice aumenterà di prezzo in Italia

Nel panorama dei servizi in abbonamento per videogiochi, Humble Bundle sta per introdurre un significativo cambiamento nella sua offerta mensile. Il popolare servizio Humble Choice, che permette agli utenti di accedere a una selezione di titoli PC a prezzo fisso, subirà un aumento tariffario a partire da maggio. La quota mensile passerà dagli attuali 9,99 euro a 12,99 euro, con un incremento di 3 euro che interesserà non solo l'Italia ma anche il resto d'Europa e il Canada. Un cambiamento che arriva in un momento in cui molti servizi digitali stanno rivedendo i propri listini prezzi, in un mercato sempre più competitivo ma anche caratterizzato da crescenti costi operativi.

A bilanciare l'aumento di prezzo, Humble Bundle ha previsto l'integrazione di un nuovo vantaggio: l'accesso a IGN Plus, il servizio premium del noto portale di informazione videoludica. Questa aggiunta rappresenta un tentativo di giustificare il rincaro, offrendo agli abbonati l'opportunità di navigare sul sito di IGN senza pubblicità, utilizzare le mappe interattive Genie+ e beneficiare di sconti esclusivi nello store del portale. Una mossa che sembra voler ampliare l'ecosistema di vantaggi oltre il semplice accesso ai giochi mensili.

L'integrazione con IGN Plus non è casuale, considerando che entrambe le piattaforme fanno parte dello stesso gruppo editoriale, e potrebbe segnalare una strategia più ampia di consolidamento dei servizi digitali legati al mondo videoludico. Tuttavia, resta da vedere quanto questo nuovo vantaggio verrà effettivamente apprezzato dagli utenti storici del servizio, che potrebbero essere più interessati alla qualità dei giochi offerti piuttosto che a benefit accessori.

La sfida sarà mantenere alta la qualità dei titoli mensili nonostante l'aumento di prezzo.

Al di là dell'aggiunta di IGN Plus, Humble Choice manterrà invariate le sue caratteristiche fondamentali. Gli abbonati continueranno a ricevere mensilmente una selezione di titoli per PC da riscattare tramite chiavi Steam e altri store digitali. Il servizio non subirà altre modifiche strutturali: rimarranno attivi lo sconto progressivo (fino al 20%) sugli acquisti nello Humble Store, calcolato in base ai mesi consecutivi di abbonamento, e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria di oltre 50 giochi disponibili per gli iscritti.

Un elemento distintivo che Humble Bundle ha sempre valorizzato è la componente benefica della sua attività. Anche con la nuova struttura tariffaria, parte del ricavato degli abbonamenti Humble Choice continuerà a essere devoluto in beneficenza a enti diversi ogni mese, mantenendo viva la filosofia che ha caratterizzato la piattaforma fin dalla sua nascita. Questo aspetto sociale rappresenta un valore aggiunto che ha contribuito alla fidelizzazione di molti utenti nel corso degli anni.

La reazione della community all'annuncio del rincaro è stata prevedibilmente tiepida. Nonostante gli aumenti di prezzo siano ormai una costante nel settore dei servizi digitali in abbonamento, gli utenti temono che questo possa non tradursi in un miglioramento dell'offerta mensile. La qualità dei giochi inclusi nella selezione mensile rimane infatti il fattore determinante per giudicare la convenienza del servizio, al di là dei vantaggi accessori. La sfida per Humble Bundle sarà quindi quella di dimostrare che il nuovo prezzo è giustificato non solo dall'aggiunta di IGN Plus, ma anche da una costante attenzione alla qualità del catalogo offerto.