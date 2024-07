Controller Nintendo Switch | I migliori del 2024

Il migliore per giocare in mobilità

Il 2024 segna il settimo anno di vita di Nintendo Switch. In tanti hanno continuato a credere nell'arrivo di un fantomatico modello Pro, ma a oggi sappiamo che la console ibrida di Nintendo, in tutte le sue varianti, risulta essere una delle console più vendute, e di successo, in tutto il mondo, motivo per il quale Nintendo annuncerà la sua prossima console solo in vista del suo arrivo il prossimo 2025.

Parte integrante della console sono ovviamente i controller, che possono essere cambiati con tantissimi diversi modelli disponibili. Se vi state chiedendo perché dovreste voler utilizzare dei controller differenti da quelli base, i motivi possono essere molteplici: potreste ad esempio scegliere dei controller con delle funzioni aggiuntive per giocare in mobilità, oppure potreste affidarvi a dei controller pensati specificatamente per rendere più "Pro" la vostra esperienza casalinga con Nintendo Switch.

Nintendo, ovviamente, offre già due tipologie di controller ufficiali, che non abbiamo mancato di inserire in questa lista. Se però siete alla ricerca di qualcosa di diverso, in questa guida troverete tante alternative che possono fare al caso vostro.

Tra queste troviamo pad di dimensioni ridotte, controller cablati e, per chi cerca la forma migliore per giocare in mobilità, anche degli ibridi che permettono di trasformare la vostra Nintendo Switch in una versione Lite con gli steroidi.

Prima di procedere con questa guida, ovviamente non potete acquistare dei controller senza prima avere in libreria i migliori giochi Nintendo Switch, da accompagnare alla migliore micro SD per non rimanere mai senza spazio di archiviazione. E se invece volete portare la vostra console ovunque senza rischiare di danneggiarla? In tal caso vi rimandiamo alla nostra guida apposita in cui vi mostriamo le migliori custodie per Nintendo Switch.

Come scegliere un controller Nintendo Switch

Sebbene non ci siano enormi differenze tra i vari modelli di controller per Switch che si possono trovare sul mercato, tolta la qualità nei componenti, c'è da fare una netta distinzione sulla tipologia di controller a cui potete andare incontro. Inoltre, se volete avere delle informazioni più esaustive su come scegliere il controller perfetto per voi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Controller Joy-Con

I Joy-Con sono una coppia di piccoli pad ufficiali dati in dotazione con Nintendo Switch. Permettono di giocare sia attaccati allo schermo della console, in modalità portatile, sia staccati in modalità casalinga. La particolarità di questi controller è l'elevata malleabilità di esperienze che possono regalare ai giocatori. Decidendo di staccarli, potrete muovervi liberamente, decidendo voi stessi quale posizione mantenere per giocare in tutta comodità sul divano o ovunque vogliate. Inoltre, è possibile anche attaccarli al supporto dedicato per avere la sensazione di tenere tra le mani un pad ben più solido.

Controller Pro

Se per voi i Joy-Con sono troppo piccoli e preferite un'esperienza di gioco più tradizionale, non temete; Nintendo ha pensato a ogni evenienza. Oltre al Pro Controller ufficiale, ovvero il pad per Switch migliore per qualità e comodità, è possibile trovare tutta una serie di pad di terze parti che basano il proprio design, la scelta ergonomica e l'impostazione dei tasti ai controller più tradizionali che si possono trovare sulla piazza.

Controller prodotti su licenza

Sia per i Joy-Con che per il Pro Controller, le terze parti producono su licenza ufficiale. Il vantaggio di questi controller spesso risiede nel design, con colorazioni e motivi differenti, nelle funzioni aggiuntive e, ovviamente, in un prezzo più contenuto. Non è infatti raro trovare alcune edizioni decisamente particolari, soprattutto per PowerA, che si distingue nella creazione di speciali pad dedicati ai giochi del momento a un prezzo indubbiamente competitivo.

Controller cablato o wireless

Un punto importante da affrontare per quanto riguarda il controller è dedicato ovviamente alla sua connessione. I pad possono essere cablati o wireless e la scelta è prettamente personale: se non vi scomoda ricaricare la vostra periferica dopo una lunga sessione e odiate il filo (oltre ad avere un budget leggermente più alto), la soluzione ideale è un controller senza filo. In caso contrario, invece, il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo alle periferiche cablate.

Prezzo

Anche il prezzo può essere un fattore determinate per l'acquisto di un controller Nintendo Switch. Le periferiche senza filo costano ovviamente di più rispetto a quelle cablate, ma non solo. A influire sul prezzo sono anche le varie case produttrici: un controller ufficiale di Nintendo costerà, per esempio, sempre molto di più rispetto a quello di produttori di terze parti come Hori o PowerA. Le caratteristiche dei controller, però, non sono identiche: scegliete dunque ciò che preferite non solo in base al vostro budget, ma anche in virtù di quali funzioni vi serviranno.