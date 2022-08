Nati per contrastare i bari online, gli anti cheat sono spesso al centro di alcune polemiche per diversi errori, come i ban a utenti che di fatto non hanno mai commesso niente di male. La stessa situazione è avvenuta in Warzone e ora, a quanto pare, tocca anche ad Apex Legends. Il gioco di casa Respawn Entertainment è infatti finito nell’occhio del ciclone.

Apex Legends Season 13

Come riportato da Dexerto, infatti, su Reddit la community di Apex Legends ha cominciato a lamentarsi di Easy Anti-Cheat e dei suoi falsi positivi. La situazione è ovviamente molto problematica, ma ad aumentare il disagio dei giocatori è il processo di segnalazione per venire sbannati dal gioco, che non sembra esserci e ogni appello sembrerebbe essere respinto.

Secondo le testimonianze online, i falsi positivi dell’anti cheat sarebbero dovuti a problemi di connessione. “Una mia amica ha circa 1.600 ore di gioco. La sua connessione ha ceduto, obbligando l’anti cheat a intervenire. A quel punto si è trovata bannata”, la testimonianza di un post presente e visibile su Reddit. Un problema che non sembra essere isolato. “Sono stato cacciato da un match per un errore. Ho chiuso il gioco, riavviato il computer e mi sono ritrovato bannato. Ho provato a mandare delle mail, ho fatto un appello ma non funziona, non ho ricevuto risposta”, le parole di un altro utente.

Chiaramente la situazione non sembra essere destinata a risolversi a breve. Conoscendo però come Respawn Entertainment tratta la sua community, è molto probabile che il problema sia già stato preso in considerazione dal team di sviluppo e che si stiano cercando diversi modi per risolverlo. La questione, ora, è capire esattamente come fare per poter arginare il tutto e soprattutto le tempistiche. Siamo sicuri che il team di sviluppo farà il possibile per risolvere il problema e garantire un’esperienza di gioco migliore.