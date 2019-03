“Apex Legends non ha scalfito il successo di Fortnite”, parola di Epic

Apex Legends è un successo, ma è abbastanza grande da infastidire Fortnite? Secondo il CEO di Epic Games, non proprio: ecco la dichiarazione.

Apex Legends, il nuovo free to play di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, da quando è uscito ha ottenuto il consenso di pubblico e critica. In poco tempo sono stati superati i 50 milioni di giocatori ed è in costante evoluzione, sopratutto ora che è iniziata la Stagione 1 ed è stato rilasciato il primo Pass di Battaglia, insieme a Octane, il nuovo personaggio.

Alcuni potrebbero pensare che Apex Legends stia danneggiando Fortnite: be’, non sembra essere così. Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha affermato che la compagnia “è vicina a raggiungere i 250 milioni di giocatori su Fortnite. Sin da quando Apex Legends è stato rilasciato, abbiamo ottenuto un numero di nuovi giocatori pari a quello di Apex Legends stesso, il che è fantastico!”

Ha poi aggiunto che l’unico altro titolo in grado distogliere i giocatori da Fortnite è FIFA. “Abbiamo raggiunto un nuovo picco massimo, esclusi gli eventi, per ben due volte da quando Apex Legends è uscito. Non abbiamo visto alcuna diminuzione nell’interesse per Fortnite. È una cosa curiosa. L’unico gioco che è in grado di togliere tempo di gioco a Fortnite è FIFA. È un altro gioco adatto a tutti, estremamente popolare in tutto il mondo”.

Apex Legends ha raggiunto solo un quinto dei giocatori di Fortnite. Le motivazioni sono molteplici, ma una delle principali è il fatto che il gioco Epic è disponibile anche su mobile. Fortnite è oggettivamente un concorrente di primo livello: persino Netflix, tempo fa, aveva affermato che il battle royale è il suo principale avversario, molto più di quanto lo sia HBO.

Sweeney ha comunque pronunciato parole positive sul videogame di Respawn Entertainment: “Ciò che Apex Legends ha fatto è rivitalizzare molti giocatori amanti degli shooter, persone che entravano e uscivano dai titoli shooter a seconda della popolarità. È incredibile vedere altri giochi tentare la via dei battle royale, aggiungendo il proprio unico punto di vista e facendo avanzare l’industria videoludica nella propria interezza.” Diteci, quale battle royale preferite?