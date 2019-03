Apex Legends, Octane: dettagli su abilità e costo

Apex Legends ci fa incontrare Octane, la nuova Leggenda: scopriamo nel dettaglio quali sono le sue abilità e quanto costerà ottenerlo.

Come vi abbiamo annunciato ieri, è finalmente in arrivo la prima stagione di Apex Legends, il Battle Royale free to play di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Abbiamo scoperto quali saranno i contenuti del pass di battaglia e, inoltre, ci è stato rivelato che il nuovo personaggio, Octane, sarà disponibile in contemporanea con l’inizio della Season 1.

Ora, però, scopriamo quali sono le caratteristiche uniche di questa Leggenda, grazie alle pagine del PlayStation Blog USA. Octane è costruito sopratutto attorno alla propria barra della vita. L’abilità principale del personaggio gli consente di muoversi più velocemente del normale: questo avviene però solo per pochi secondi e spendendo una specifica percentuale della propria salute.

Per equilibrare questa capacità, l’abilità passiva permette di recuperare salute ogni qualvolta che non si subisce danno, permettendo a Octane di ricaricarsi lentamente, sempre che sia in grado mettersi al sicuro sufficientemente a lungo. Infine, l’ultimate di Octane gli dona la capacità di posizionare un pad di lancio che permette a chiunque di essere catapultato in aria. Già la scorsa settimana, Respawn Entertainment ha iniziato a posizionarne alcuni nella mappa.

Octane sarà sbloccabile al costo di 750 monete Apex, quindi funziona similarmente a Caustic e a Mirage. Respawn Entertainment conferma inoltre che non è necessario acquistare il Pass di Battaglia per poter accedere alla nuova Leggenda. Considerando che il Pass costa 900 monete Apex, avrete bisogno di un totale di 1650 monete per poter iniziare subito al massimo questa prima stagione. Vi ricordiamo però che non è obbligatorio acquistare subito il Battle Pass in quanto ogni avanzamento verrà calcolato anche precedentemente all’acquisto, quindi potete attendere il tempo che volete.

Nel caso nel quale siate in sovrabbondanza di monete, infine, potete acquistare la versione semplificata del Pass per 2800 di esse. In questo caso partirete con i primi venticinque livelli già sbloccati. Diteci, cosa ne pensate di Octane?