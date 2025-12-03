L'Arabia Saudita si prepara a diventare il padrone quasi assoluto di Electronic Arts, con una quota di controllo che lascia poco spazio agli altri partner coinvolti nell'operazione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il fondo sovrano saudita PIF deterrà infatti il 93,4% della compagnia una volta completata la transazione da 55 miliardi di dollari. Si tratta di una percentuale ben superiore a quanto inizialmente ipotizzato quando la notizia dell'acquisizione aveva iniziato a circolare nei mesi scorsi.

Le cifre rivelate dalla testata americana ridisegnano gli equilibri all'interno del consorzio che sta portando avanti il buyout. Mentre Silver Lake si accontenterà di una quota del 5,5% e Affinity Partners di appena l'1,1%, il PIF guidato dal principe ereditario Mohammad bin Salman metterà sul piatto la stragrande maggioranza dei 55 miliardi necessari per portare a termine l'operazione. Questa sproporzione finanziaria si tradurrà inevitabilmente in un controllo decisionale pressoché totale sulle sorti del publisher.

L'operazione prevede anche il riassetto del debito accumulato da Electronic Arts, che ammonta a circa 20 miliardi di dollari. Una cifra che pesa sui bilanci della compagnia e che dovrà essere gestita con particolare attenzione nei prossimi esercizi. La necessità di far quadrare i conti dopo un investimento così massiccio potrebbe spingere il management a rivedere le priorità produttive, concentrando risorse e attenzione sulle franchise più redditizie del catalogo EA.

Il fondo saudita investirà oltre 50 miliardi per il controllo quasi totale

Per comprendere la portata dell'operazione bisogna considerare che EA rappresenta uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento videoludico, con serie storiche come FIFA, Battlefield, The Sims e molte altre proprietà intellettuali di valore. Il passaggio sotto il controllo di un fondo sovrano solleva interrogativi che vanno oltre la semplice gestione finanziaria. L'Arabia Saudita sta infatti perseguendo una strategia di diversificazione economica attraverso investimenti massicci in settori strategici, e l'industria dei videogiochi rientra pienamente in questa visione.

Le implicazioni culturali e contenutistiche di questa acquisizione restano ancora da decifrare. Quale influenza avrà l'orientamento politico del fondo saudita sulla creatività e sui temi affrontati dai giochi prodotti da EA? La questione è delicata e probabilmente emergerà con chiarezza solo nel medio-lungo periodo, quando le prime decisioni strategiche del nuovo assetto proprietario cominceranno a concretizzarsi in scelte produttive concrete.

Il Wall Street Journal viene considerato una fonte particolarmente attendibile per questo tipo di informazioni finanziarie, e le percentuali rivelate modificano sensibilmente la percezione dell'operazione. Non si tratta più di una partecipazione importante all'interno di un consorzio variegato, ma di un'acquisizione vera e propria che consegna le chiavi di una delle maggiori software house occidentali nelle mani del regno saudita. Le ripercussioni di questa concentrazione di potere decisionale si faranno sentire inevitabilmente sulla direzione futura della compagnia.

Gli analisti osservano con attenzione come il PIF intenda recuperare un investimento di tale portata. La pressione per generare profitti costanti e significativi potrebbe tradursi in un approccio più conservativo alla produzione, privilegiando sequel e iterazioni di serie consolidate rispetto a progetti sperimentali o più rischiosi. Per un'industria che fatica già a bilanciare innovazione e sicurezza commerciale, questa dinamica potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di consolidamento verso prodotti dal richiamo garantito.