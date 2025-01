Assassin's Creed Shadows | Provato per ben 4 ore in anteprima

Il 2025 si preannuncia come un anno epocale per il mondo dei videogiochi. Non è solo l'anno in cui finalmente vedremo l'uscita di titoli attesissimi come GTA 6, ma anche quello in cui molti giochi rimandati faranno finalmente il loro debutto.

Tra questi spicca sicuramente Assassin's Creed Shadows (preordinabile su Amazon), un titolo che non solo sembra essere super atteso dagli appassionati della serie (vista la richiestissima ambientazione giapponese), ma che rappresenta anche un giro di boa importante per Ubisoft, visto il periodo che sta affrontando.

Non è un mistero, infatti, che Ubisoft sia attualmente in cerca di un acquirente. Negli ultimi anni, diversi titoli hanno faticato a vendere o sono stati accolti con critiche tiepide. Giochi come Star Wars Outlaws e Skull and Bones hanno avuto performance al di sotto delle aspettative sia in termini di vendite che di qualità. Anche successi come Assassin's Creed Mirage hanno mostrato un'attenzione altalenante alla qualità, nonostante abbiano ottenuto buoni risultati di mercato. Da questo punto di vista, Assassin's Creed Shadows può rappresentare un possibile cambio di rotta per Ubisoft.

Originariamente previsto per il novembre del 2024, Assassin's Creed Shadows è stato posticipato due volte: prima da novembre 2024 a febbraio 2025 e successivamente da febbraio al 20 marzo di quest'anno. Tutto questo, per garantirgli la miglior accoglienza possibile, ma soprattutto la qualità massima sotto tutti i punti di vista.

La mia recente prova di quattro ore, che includeva il prologo e una sezione Open World, mi ha permesso di approfondire un po' il titolo e nonostante qualche piccola criticità che dovrò valutare meglio in fase di review, mi sento di ammettere che questo tempo aggiuntivo sembra proprio avergli fatto bene.

Il Setting storico

Shadows è ambientato in Giappone durante il periodo di unificazione tra il 1573 e il 1603, un'epoca storica affascinante e piena di conflitti interni. Ubisoft ha scelto un contesto che molti fan desideravano vedere da anni, con personaggi e storie radicate in questo periodo. Il prologo introduce i due protagonisti principali: Yasuke, un samurai straniero, e Naoe, una ragazza giapponese con un ruolo di primo piano nella trama.

Potrei soffermarmi di più sulla componente narrativa, essendo il prologo ben curato e abbastanza lungo. Ma voglio evitare di rivelarvi troppe informazioni importanti che potrebbero rovinarvi l'esperienza.

Ciò che vi posso confermare è che la la narrazione appare ben curata e diretta, dimostrando un'evoluzione rispetto ai capitoli precedenti della saga. Inoltre, sebbene Yasuke sia interessante e comunque importante, la mia impressione è che Naoe abbia un ruolo più incisivo nella vicenda principale. Impossibile chiaramente trarre delle conclusioni da queste prime quattro ore, occorrerà infatti capire come si evolverà la narrazione per capire effettivamente il ruolo di Yasuke.

Un nuovo modo di affrontare le missioni

Le missioni principali e secondarie di Assassin's Creed Shadows sembrano essere state progettate con maggiore cura rispetto ai titoli precedenti. Durante la mia prova, ho seguito una missione principale che mi ha portato a indagare su una possibile "spia" nella città di Himegi, un incarico arricchito da subquest collegate.

Queste missioni offrono diverse opzioni di approccio e possono essere superare in svariati modi. Innanzitutto, non sempre l'obbiettivo mi è stato indicato in maniera diretta. Spesso è risultato necessario mandare delle "vedette" in avanscoperta per coprire un vasta area e capire dove potrebbe essere il "bersaglio" o comunque il luogo da raggiungere. Le vedette non sono altro che nostri "sgherri" e fanno parte del "Rifugio" una sorta di hub dove potremo gestire il nostro dojo personale attraverso una completa modalità gestionale.

Oltre a questo, l'approccio alla missione dipende anche da chi utilizziamo. Naoe è certamente più indicata per muoversi inosservata, potendosi arrampicare con il rampino e utilizzare la lama celata; Yasuke è invece è un vero e proprio carroarmato ed è più adatto agli scontri frontali.

Le quest hanno anche risvolti narrativi differenti. Alcune possono essere completate in maniera diversificata a seconda di come rispondiamo a un personaggio, una particolarità già presente in passato che è comunque possibile trovare anche in questo nuovo capitolo.

Per quanto concerne l'esplorazione l'open world, troviamo come sempre i classici punti d'osservazione che ci aiutano a capire la presenza di misteri e luoghi da visitare. Tra questi è possibile trovare missioni secondarie, osservazioni di animali, santuari o rifugi nascosti ricchi di risorse.

Purtroppo non ho potuto spostarmi tanto nella mappa di gioco, essendo circondata da barriere invisibili (presenti per via della prova limitata). Ma posso già assicurarvi che la mappa è comunque leggermente più piccola di Valhalla, ma comunque abbastanza grande. Ci sarà tanto di cui esplorare e visitare.

Una gioia per gli occhi

L'esplorazione è sicuramente incentivata dalla qualità grafica di Assassin's Creed Shadows. Le animazioni, sia facciali che di movimento, hanno fatto un notevole passo avanti rispetto a titoli precedenti come Valhalla. Ora la fluidità del parkour è nettamente migliore (ricordando sotto certi versi Unity), risultando più coeso durante gli spostamenti. Anche le animazioni di combattimento, delle uccisioni finali e stealth, sono drasticamente più belle da vedere, anche rispetto a quanto fu mostrato qualche mese fa.

Anche i dettagli del mondo di gioco sembrano fantastici; il vento che sposta le foglie o la luce che filtra attraverso gli alberi aggiungono profondità e realismo al mondo di gioco. La cittadina di Himeji che ho potuto esplorare, è un esempio di quanto Ubisoft abbia lavorato per creare un mondo vivo e immersivo, con animali che si spostano in maniera dinamica, personaggi che discutono e tanto altro.

Un combat system bello a metà

Ovviamente non sarebbe un Assassin's Creed senza il combat system. Quest'ultimo è forse quello che mi ha lasciato i maggiori dubbi durante la prova. Non fraintendetemi, non lo ho trovato pessimo e nemmeno poco variegato, anzi. Da un lato, la diversità delle armi e delle abilità offre un'ampia gamma di opzioni per affrontare le diverse sfide, con tante opzioni negli scontri e con un tasso di violenza tarato verso l'alto, con mutilazioni e decapitazioni. Dall'altro, però, l'impatto dei colpi non è sempre soddisfacente, specialmente durante gli scontri con gruppi numerosi di nemici. Pur essendo più realistico rispetto a Valhalla, il sistema non raggiunge ancora il livello di fluidità e precisione visto in titoli come Ghost of Tsushima. Tuttavia, l'intelligenza artificiale migliorata e la varietà negli approcci compensano in parte queste carenze.

Può essere che la mia delusione sia dettata anche dall'averlo provato in streaming, di conseguenza alcuni input ritardati potrebbero avermi dato l'impressione sbagliata. Di conseguenza aspetterò di provarlo in maniera completa per trarre delle conclusioni più certe.

Tirando le somme

Assassin's Creed Shadows è senza dubbio uno dei capitoli più importanti nella lunga storia della serie. La narrazione parte con il piede giusto, i personaggi sembrano interessanti e il mondo appare ampio e con un comparto grafico certamente all'altezza. Insomma, siamo davanti a un titolo che ha il potenziale per soddisfare sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori. Nonostante alcuni miei dubbi, come come l'impatto dei colpi negli scontri, il gioco sembra già da ora un passo avanti notevole rispetto ai capitoli precedenti. Ubisoft sembra aver investito tempo e risorse per assicurarsi che Shadows sia all'altezza delle aspettative.

Il 2025 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Ubisoft, e Assassin's Creed Shadows potrebbe essere il titolo che segnerà questa rinascita. Per ora, non ci resta che attendere la versione completa per scoprire se il gioco sarà in grado di mantenere tutte le promesse fatte.