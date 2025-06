Il mondo videoludico è in fermento dopo che alcune presunte immagini del prossimo capitolo della celebre saga horror di Capcom sono apparse in rete senza autorizzazione. Le screenshot trapelate mostrano quella che dovrebbe essere la protagonista principale, Grace Ashcroft, insieme ad alcune ambientazioni e creature che popoleranno questo nuovo terrificante universo.

Secondo le informazioni diffuse online, Resident Evil: Requiem rappresenterà un ritorno alle radici del survival horror in modalità single-player, sfruttando le potenzialità del RE Engine già utilizzato con successo nei precedenti capitoli della saga. La protagonista Grace Ashcroft dovrà affrontare un'avventura caratterizzata da tensione costante e momenti di puro terrore, in un'esperienza progettata per mantenere i giocatori con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

Gli sviluppatori di Capcom hanno promesso che l'evoluzione tecnologica e l'esperienza accumulata negli anni permetteranno di creare personaggi dalla personalità complessa e un gameplay estremamente coinvolgente. L'obiettivo dichiarato è quello di trascinare i giocatori nella narrazione con un livello di immersione mai raggiunto prima nella serie, combinando elementi tradizionali del franchise con innovazioni tecniche di ultima generazione.

Una demo riservata alla stampa svela nuovi dettagli

Le rivelazioni più interessanti provengono da quella che sarebbe stata una presentazione privata di trenta minuti organizzata da Capcom per la stampa specializzata. Durante questa demo, i giornalisti avrebbero potuto osservare il gioco in azione, scoprendo una caratteristica potenzialmente rivoluzionaria per la serie: la possibilità di giocare sia in prima che in terza persona. Questa doppia prospettiva rappresenterebbe una novità assoluta per un capitolo principale di Resident Evil (almeno per il lancio, visto che Village lo aggiunse dopo), unendo le tradizioni della saga con approcci più moderni al genere.

La conferma di questa funzionalità sembrerebbe arrivare anche da un piccolo indizio apparso inizialmente sulla pagina Steam del gioco. Capcom aveva infatti inserito il tag "FPS" tra le caratteristiche del titolo, per poi rimuoverlo rapidamente, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla doppia modalità di gioco disponibile.

Durante la dimostrazione, i testimoni hanno osservato Grace Ashcroft muoversi negli ambienti del gioco, aprire porte e accendere luci, seguendo la classica formula esplorativa della serie. Un momento particolarmente significativo ha mostrato la protagonista subire un attacco da parte di una creatura mostruosa che le ha inflitto una grave ferita alla spalla. Il sistema di cura, tuttavia, si discosta dalla tradizione: invece dei classici spray medicinali iconici della saga, Grace utilizza una siringa per guarire le proprie ferite, suggerendo un approccio più realistico al sistema sanitario del gioco.

Le voci che circolano negli ambienti più informati del settore indicano che Resident Evil: Requiem potrebbe non limitarsi a un singolo protagonista. Mentre Grace Ashcroft rappresenta sicuramente il volto principale di questa nuova avventura, diverse fonti suggeriscono la presenza di un secondo personaggio giocabile che potrebbe rivelarsi molto familiare ai fan della serie. Si tratta di Leon S. Kennedy, uno dei personaggi più amati e ricorrenti dell'universo Resident Evil.

Questa ipotesi trova sostegno nelle dichiarazioni di Dusk Golem, insider particolarmente affidabile quando si tratta di anticipazioni sui progetti Capcom. Il coinvolgimento di Leon rappresenterebbe un elemento di continuità importante per i fan di lunga data, collegando questa nuova storia agli eventi e ai personaggi già consolidati nella mitologia della serie.

Il lancio di Resident Evil: Requiem è programmato per il 27 febbraio 2026, una data che permetterà agli sviluppatori di perfezionare ogni aspetto dell'esperienza di gioco. Nel frattempo, l'industria si prepara a ricevere ulteriori informazioni ufficiali: alcune anteprime giornalistiche potrebbero essere pubblicate già nei prossimi giorni, mentre Gamescom 2025 potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per svelare nuovi screenshot e dettagli sul gameplay. L'appuntamento tedesco si conferma quindi come uno degli eventi più attesi per tutti gli appassionati della saga horror di Capcom.