Assassin’s Creed: svelata ambientazione e data del nuovo gioco?

I primi mesi del nuovo anno si riempiono sempre dei rumor riguardanti i prossimi capitoli delle saghe di Assassin’s Creed e Call of Duty. Mentre gli appassionati al brand FPS di Activision hanno tutte le antenne puntate sulla nuova Stagione 2 di Warzone e Black Ops Cold War, i fan della saga storica targata Ubisoft attendono le prime notizia su quello che sarà il nuovo capitolo principale della saga degli Assassini.

Ora, come al solito le notizie che arrivano in questi periodi dell’anno non sempre rispecchiano la veridicità dei fatti, ma è sempre divertente leggere dove ci portano con la mente i vari rumor e speculazioni sui prossimi capitoli di Assassin’s Creed. Uno dei rumor più recenti, infatti, ha messo sul tavolo tutta una serie di informazioni molto interessanti di cui parlare. Stando ad una fonte anonima il prossimo gioco si intitolerà Assassin’s Creed Tournament, e verrà ambientato nei primi momenti della Guerra dei Cent’Anni.

Oltre a ciò, il rumor va più in profondità, dicendoci tutta una serie di informazioni in più sul fantomatico progetto. Assassin’s Creed Tournament ci metterà nei panni di un cavaliere e ci vedrà fronteggiare ben due eserciti: quello tedesco e quello inglese. Uno dei fulcri del gameplay saranno i combattimenti medievali, con assalti ai castelli, alle fortezze nemiche, ma anche grossi scontri in arene.

Nel nuovo capitolo della serie Ubisoft ci sarà anche molto spazio per l’alchimia secondo la fonte anonima, con quest’abilità che ci permetterà di creare pozioni andando ad introdurre nel brand un nuovo elemento magico. Il rumor cita anche le sezioni nel presente, nelle quali prenderemo il controllo di un nuovo protagonista chiamato Basim che si troverà nel mezzo di una guerra tra Isu e gli umani. Infine la fonte anonima dice che il titolo è in sviluppo presso Ubisoft Sofia e che non uscirà prima del 2022 a causa di alcuni ritardi causati dalle problematiche legate all’epidemia di COVID-19. Cosa ne pensate di questi rumor su Assassin’s Creed Tournament?