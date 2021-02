Call of Duty Warzone e Cold War: tutti i contenuti della Stagione 2

Call of Duty è probabilmente uno dei brand più amati dal pubblico, tutt’ora i due grossi titoli sono infatti giocati da un sacco di appassionati in tutto il mondo. Nell’ultimo periodo il battle royale free-to-play Warzone ha subito diverse modifiche stravolgendo a tratti l’esperienza di gioco. Nonostante tutto questo il titolo ha fatto parlare di sé più per i suoi problemi che per le novità, parliamo ovviamente dei glitch che hanno fatto infuriare una buona fetta di community. Proprio in questi giorni i giocatori di COD hanno ricevuto le prime vere informazioni ufficiali sulla Stagione 2 di Warzone e Cold War ma proprio ora sono spuntate fuori tutte le novità in arrivo.

Il team di sviluppo ha infatti svelato l’elenco completo di tutti i contenuti che approderanno su Call of Duty Warzone e Cold War attraverso l’attesa Stagione 2 che ricordiamo fare il suo debutto la prossima settimana. Per prima cosa andiamo a vedere quelle che probabilmente interessano di più alla community, stiamo parlando ovviamente delle armi.

Fara 83, fucile d’assalto (disponibile al lancio della stagione)

LC10, mitraglietta (disponibile al lancio della stagione)

Machete, arma corpo a corpo (in arrivo nel corso della stagione)

R1 Shadowhunter, balestra (in arrivo nel corso della stagione)

ZRG 20MM, fucile di precisione (in arrivo nel corso della stagione)

Nuovi progetti non ancora svelati

Passiamo poi agli operatori, sembrerebbe che nella Stagione 2 faranno il loro debutto Naga e Maxis, Rivas e Wolf, questi ultimi acquistabili nel bundle relativo in arrivo poco dopo acquistando il bundle dedicato. Come vi abbiamo già parlato in precedenza, Black Ops Cold War darà il benvenuto alla tanto attesa modalità Zombie. Le novità per i giocatori dell’ultimo capitolo non finiscono qua, infatti gli appassionati potranno divertirsi grazie ad una serie di tre mappe multiplayer aggiuntive: Apocalypse, Golova e Mansion. In Call of Duty Warzone invece Resurgence Extreme ed Exfiltration saranno le due nuove modalità in arrivo, le quali porteranno a modificare la mappa di gioco con alcuni punti d’interesse aggiuntivi. Per celebrare l’arrivo degli Zombie, il team di sviluppo ha voluto creare un evento speciale che coinvolgerà entrambi i titoli dal prossimo 25 febbraio fino all’11 marzo e che permetterà di dare libero sfogo alla propria violenza.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando con impazienza questa nuova Stagione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone Cold War.