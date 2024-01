Astro A50 X, cuffie wireless per PC e Console | Test & Recensione

Le Astro A50 sono da anni onnipresenti all’interno delle nostre guide all’acquisto, poiché nonostante il costo elevato, sono sempre state tra le migliori cuffie che possiate acquistare. Le A50 X non fanno eccezione, sono sempre molto costose, ma offrono il meglio che l’industria dell’audio per videogiocatori può offrire. Il modello aggiornato offre anche una funzione praticamente unica: sono compatibili con tutte le piattaforme da gioco, dal PC all’Xbox alla PlayStation 5, nonché le console portatili e gli smartphone.

Come sono fatte

Le A50 X non sono state stravolte nel design, una buona scelta da parte di Logitech che ha acquisito Astro ormai diversi anni fa. Stessa forma, sia per le cuffie, sia per la base a forma di trapezio: i due padiglioni auricolari sono ampi e collegati tra loro da una banda in metallo, mentre le aste di supporto permettono di ruotare i padiglioni di novanta gradi circa, così da poterli riporre al collo in comodità e per adattarsi meglio alla forme delle differenti teste. Il cerchietto in metallo è rivestito di materiale morbido che non fa pesare troppo le cuffie sulla testa, e la pressione dei padiglioni sulle orecchie è moderata.

Sono, dunque, cuffie pensate per adattarsi ed essere usate per molto tempo, infatti potrete anche facilmente sostituire la copertura in schiuma dei padiglioni che è collegata alla cuffia magneticamente. Di base i cuscinetti sono rivestiti in tessuto traspirante, ed è disponibile un kit in pelle da acquistare separatamente.

Il microfono è nella cuffia sinistra, su un braccio orientabile in plastica, che però non si può rimuovere del tutto. Per disattivare l’audio è sufficiente alzare il microfono. Connettore e pulsanti di controllo sono, invece, nel padiglione destro. Potrete regolare il mix di volume tra voce e gioco facilmente interagendo con la superficie del padiglione destro, mentre sul retro sono allineati l’interruttore di accensione, un pulsante multifunzione, bluetooth e una rotella per il volume. Una porta USB-C permette di ricaricare le cuffie, nel caso in cui non vogliate usare la base o usarle anche ben oltre la loro normale autonomia. Infatti è la base che si occuperà di ricaricare le Astro A50 X una volta riposte, grazie a tre contatti. Un LED sulle cuffie indica lo stato di ricarica e vi permette di assicurarvi di averle riposte correttamente.

Oltre a ricaricare le cuffie, la base integra il trasmettitore, che come già detto permette di interfacciarsi a tutte le console e al PC. Quattro LED indicano il livello di carica delle cuffie e la periferica connessa.

Connettività

Nella parte posteriore della base troviamo la serie di connessioni che permettono a queste cuffie la loro compatibilità con tutto: tre HDMI affiancate da tre porte USB-C. La prima HDMI e USB-C è dedicata alla connessione all’Xbox, la seconda serie alla PlayStation, e la terza USB-C è per la connessione al PC, mentre la terza porta HDMI è l’uscita. Questa configurazione rende le Astro A50 X un prodotto moderno, e ciò significa che se avete la necessità di usare una connessione analogica (jack) od ottica, purtroppo non potrete farlo.

Per usare la Astro A50 X con il PC dovrete connettere uno speciale cavo a Y in dotazione che si collegherà alla terza porta USB-C nella base da una parte, all’alimentatore dall’altra e a una porta USB del PC. Per usarle, invece, con Xbox o PlayStation dovrete collegare le console ai connettori HDMI della base e usare la terza HDMI (in uscita) per connettere la TV o il monitor. Se collegherete tutti i dispositivi, la base funziona come uno switch HDMI che vi permette di passare dall’una all’altra piattaforma di gioco.

Per quale motivo Logitech ha adottato questa soluzione? Perché è il metodo più semplice per rendere le cuffie compatibili con tutte le piattaforme. Siccome Xbox e PlayStation trasferiscono il segnale audio in maniera differente, l’unico standard in questo caso è rappresentato dalla porta HDMI, quindi trasferire l’audio fino alla base tramite HDMI permette alle Astro di instradarlo nuovamente e a piacimento verso le cuffie senza complicarsi la vita nell’implementazione di più tecnologie proprietarie.

Ovviamente non manca il bluetooth, il quale potrà essere usato per abilitare l’uso di queste cuffie con altre piattaforme, soprattutto mobile, dai portatili alle console portatili, come Steam Deck o Switch.

Qualità audio

Le Astro A50 X supportano l'audio spaziale e riproducono anche tracce Dolby Atmos per cuffie quando collegate a un PC Windows o a una console Xbox (con PlayStation supportano il 3D nativo).

Come per i modelli precedenti, anche le A50 X riproducono audio di alta qualità: volume alto e potente, bassi molto corposi, nessuna distorsione, un dettaglio negli alti più che sufficiente, un’ottima medio-bassa e medie frequenze nelle voci. I driver sono veloci, il soundstage è ampio e definito. Difficile trovare dei difetti nella riproduzione audio, che tuttavia non è lineare; c’è una perdita marginale sulla medio-alta, anche se questa non si sente molto e non cambia l’ottima resa nei videogiochi. Anche la tridimensionalità del suono è resa bene e permette di identificare la direzione da cui proviene un suono. Insomma, le Astro A50 X sono totalmente promosse per quanto riguarda la qualità audio.

E se la resa non dovesse piacervi, per renderla più coerente con i vostri gusti personali potrete accedere a un equalizzatore a 10 bande tramite il software G Hub di Logitech, disponibile però solo su PC, e con cui è possibile intervenire anche sulla già ottima resa del microfono. Tuttavia non sentirete veramente la necessità di mettere mano al software poiché la qualità di riproduzione e registrazione sono ottime già al primo utilizzo.

Verdetto

Le Astro A50 X sono ancora tra le migliori cuffie per videogiocatori in commercio, ma non sono un prodotto per tutti. La qualità audio è ottima, potrete collegarle a qualsiasi piattaforma di gioco, il microfono è molto buono, con Windows avrete la possibilità di equalizzare il suono e il microfono, l’autonomia è buona, la base di ricarica è anche uno switch HDMI, hanno anche il bluetooth e potrete tenerle indossate per ore senza affaticarvi. Forse l’unica cosa che manca è la cancellazione attiva del rumore, che su un prodotto così costoso sarebbe stata piacevole da avere.

Perché, dunque, nonostante tutte queste belle qualità non è un prodotto per tutti? Unicamente per il loro prezzo, poiché le Astro A50 X costano ben 409,99 euro. Se siete dei videogiocatori super appassionati, o degli streamer, che hanno tutte le console e vogliono un’unica cuffia da utilizzare con le differenti piattaforme da gioco, allora potrete sfruttare tutte le peculiarità delle Astro A50 X, e dare un senso al costo esorbitante. Se, invece, cercate un modello per una console o il PC, fareste bene a scegliere dei modelli meno costosi, ugualmente in grado di offrirvi un’ottima esperienza di ascolto. Se siete tra questi, date un’occhiata alla nostra guida all’acquisto alle cuffie da gaming. In ogni caso conferiamo alle Astro A50 X, per via delle loro eccelse qualità, il nostro award.