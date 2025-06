Un colpo da oltre 1,4 milioni di dollari ha colpito il settore videoludico americano quando ignoti malviventi hanno fatto irruzione nel rimorchio di un camion contenente migliaia di console Nintendo Switch destinate alla vendita al dettaglio. L'episodio, avvenuto in Colorado, rappresenta uno dei furti più consistenti mai registrati nel mercato dei dispositivi gaming portatili. Il bottino sottratto comprende esclusivamente bundle del celebre Mario Kart World, la configurazione più costosa della console portatile.

La scoperta del furto è avvenuta presso il Love's Truck Stop situato al 1191 S. 1st Street a Bennett, Colorado, quando l'autista del mezzo pesante ha effettuato i controlli di routine prima di riprendere il viaggio. Durante l'ispezione preliminare del veicolo, il conducente si è accorto che il rimorchio era stato forzato dall'esterno e che il carico era stato compromesso. La denuncia è stata presentata alle autorità locali intorno alle 8 del mattino dell'8 giugno scorso.

Il trasportatore ha dichiarato agli investigatori di non essere a conoscenza del contenuto specifico del carico, sapendo soltanto che si trattava di materiale ludico o giocattoli destinati alla distribuzione commerciale. Questa prassi è comune nel settore della logistica, dove spesso gli autisti non vengono informati sui dettagli della merce trasportata per motivi di sicurezza.

Un furto milionario nel cuore dell'America

L'inventario del carico rubato ha rivelato la scomparsa di 2.810 console Nintendo Switch complete del bundle Mario Kart World (che potete acquistare su Amazon), per un valore commerciale che supera ampiamente il milione e quattrocentomila dollari. La merce proveniva direttamente dai magazzini di Nintendo of America con sede a Redmond, nello stato di Washington, ed era destinata a un punto vendita GameStop situato a Grapevine, in Texas.

L'episodio mette in luce le vulnerabilità della catena di distribuzione nel settore dell'elettronica di consumo, dove i prodotti ad alto valore come le console di gioco rappresentano bersagli particolarmente appetibili per i furti organizzati. Il caso del Colorado non è isolato: negli ultimi anni si sono moltiplicati gli episodi di razzie ai danni di trasporti contenenti dispositivi tecnologici, smartphone e console per videogiochi.

Le autorità del Colorado stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili del furto, mentre la catena GameStop e Nintendo of America non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. Il network 9News, che ha per primo riportato la notizia, continua a seguire gli sviluppi della vicenda in collaborazione con le forze dell'ordine locali.