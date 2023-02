In questa guida ai Trofei di Atomic Heart troverete tutte le indicazioni necessarie per sbloccare tutti gli achievement dell’ultima opera targata Mundfish, ottenendo così l’agognato trofeo di Platino (o i 1000G, se siete possessori di una Xbox Series X|S). Tutto ciò che troverete nelle righe che seguono vi aiuterà a completare il videogame al 100%, ma vi avvertiamo che, per riuscire nell’impresa, dovrete spendere almeno 40 ore di gioco, data la cospicua presenza di collezionabili da trovare e la necessità di completare il gioco al grado di difficoltà più elevato.

IMPORTANTE: I trofei di Atomic Heart senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

LA MADREPATRIA NON DIMENTICA I SUOI EROI

Sblocca tutti i trofei.

ATTACCO

Uccidi l’Hedgie senza sparare alcun colpo/distruggi tutte le statue

COTTURA MEDIA

Uccidi il Belyash

FALLA GIRARE

Uccidi l’Hedgie

PLYUSCH ALLO SBANDO

Uccidi un plyusch

LO SPETTACOLO È FINITO

Uccidi la Natasha

PUNTO DI RUGIADA

Uccidi Goccia di rugiada

BELLEZZA ASSASSINA

Uccidi le gemelle

SU SU, MUOVERSI

Uccidi il Belyash con un’arma corpo a corpo

BUONA FESTA DELLA POLIMERIZZAZIONE!

Vola via da Chelomey

STAMI E PISTILLI

Esci da Vavilov

BIGLIETTI, PREGO!

Prendi un treno alla stazione ferroviaria Lesnaya Maglev

UN BEL RISULTATO

Sgombera il complesso VDNH

SIPARIO

Porta a termine un’esibizione a teatro

CONTROLLO MEDICO

Vai all’ospedale

RIFLESSO CONDIZIONATO

Esplora il Pavlov

COMUNISMO 2.0

Scopri il segreto dell’AdC

ATOMIC HEART

Completa il gioco in modalità Molto difficile

ARTIGIANO

Crea un’arma con una riparatrice

MAESTRO DELLE ARMI

Crea cinque tipi di armi

SIGNORE DELLA GUERRA

Raccogli tutte le armi

Il vostro arsenale potrà accogliere la bellezza di 14 armi con cui distruggere i vostri nemici e, per sbloccare l’achievement, dovrete trovarle tutte.

CHIMICO

Crea consumabili di tutti i tipi

In Atomic Heart sono presenti sei diversi tipi di oggetti collezionabili e, per ottenere il presente trofeo, dovrete creare un oggetto consumabile di ciascuna di queste categorie.

POLIMERIZZAZIONE

Raccogli 100 gelatine

TORTA DI MELE

Raccogli tutte le mele nel Limbo

Le mele sono un altro degli oggetti collezionabili presenti in Atomic Heart. Ne potrete trovare ben 98 e, non appena le avrete raccolte tutte, il trofeo sarà vostro.

GRANDE INVENTORE

Potenzia un’arma fino al massimo livello

ABILITA’ CON LA MANO SINISTRA

Potenzia al massimo un albero delle abilità

COME POSSO AIUTARTI?

Usa una cabina telefonica a Chelomey

UN ANIMALE PER AMICO

Trova tutti gli animali morti parlanti

Gli animali morti parlanti sono esattamente ciò che sembrano: delle carcasse di animali con un congegno capace di farli parlare. Ne troverete 3 nel corso del gioco, parlateci ed il trofeo sarà vostro.

IL NEGROMANTE

Parla con tutti i morti

Anche in questo caso avrete dei morti con cui parlare. Stavolta si tratta di “semplici” cadaveri umani su cui è stato innestato un meccanismo che vi consentirà di interloquire con loro; ce ne sono 46 sparsi nel mondo di gioco e, per ottenere tutti i trofei di Atomic Heart, dovrete parlare con ognuno di essi.

ORECCHIE IN FIAMME

Trova tutti i Chirper

I Chirper sono degli orologi da taschino in cui vi imbatterete nel corso del vostro viaggio in Atomic Heart, che vi sveleranno anche dei particolari della lore del gioco. Ce ne sono 81 e, per sblocare il trofeo in questione, dovrete trovarli tutti.

PIU’ IMPORTANTE DEL PROFITTO

Trova tutti i Tesoryagin

Nel corso del vostro viaggio in Atomic Heart, vi imbatterete sicuramente nei Tesoryagin. Si tratta di particolari casse robotiche, facilmente riconoscibili per il fatto di essere “animate” e, quindi, capaci di muoversi. Potrete trovare 24 Tesoryagin da collezionare e, non appena le avrete trovate tutte, il trofeo sarà vostro.

ESPLORATORE

Trova un terreno di prova

PULIZIA COMPLETA

Completa tutti i terreni di prova

Nel corso delle vostre avventure, potrete imbattervi in dei terreni di prova. Nel gioco ne sono presenti 8 e, non appena li avrete completati tutti, il trofeo sarà vostro.

SCANNER

Scansiona tutti i nemici

In Atomic Heart potrete imbattervi in 27 tipologie di nemici: utilizzate lo scanner su ciascuno di essi, così da acquisire informazioni su di loro, e sbloccherete l’obiettivo.

AVATAR

Uccidi 10 nemici bruciati, 10 nemici elettrificati e 10 nemici congelati

TESTA CALDA

Spara 25 colpi alla testa mirati con la pistola Makarov

SOTTOZERO

Congela un Vova a mezz’aria

PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE

Impedisci a un germoglio di diventare un mutante

BERSAGLIO CENTRATO!

Usa la telecinesi per lanciare un oggetto e abbattere un Gufo

ALCOLISTI ANONIMI

Ubriacati di vodka e uccidi 5 nemici

TRIPLA PENETRAZIONE

Uccidi 3 o più nemici con un solo colpo di Fucile elettromagnetico

MANI SUL TETTUCCIO

Colpisci 20 nemici vicino a una macchina