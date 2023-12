Migliori hard disk esterni Xbox Series X|S (dicembre 2023)

Rispetto alla console di casa Sony, la piccolina next-gen di Microsoft, Xbox Serie S, possiede uno spazio di archiviazione ben più ridotto, costringendo i giocatori a cercare delle soluzioni per ampliare la memoria a disposizione. Per questo, noi di Game Division abbiamo deciso di stilare una guida all'acquisto dedicata ai migliori hard disk esterni per Xbox Series X|S, in modo da guidarvi passo per passo nell'ardua scelta.

In questo nuovo aggiornamento datato dicembre 2023 abbiamo modificati dei prodotti e aggiornato tutti i link.

Gli elementi da attenzionare non sono moltissimi: meritano una menzione l'estetica, nel caso in cui vorreste una soluzione che rispetti il look della console, e la velocità di lettura e scrittura. Tutti gli HDD che abbiamo selezionato si attestano su buoni livelli, quindi scegliete pure il modello che vi piace di più e, soprattutto, quello con il prezzo più consono alle vostre finanze. Nel caso foste interessati agli HDD per PlayStation 5, ecco la nostra guida apposita: migliori Hard Disk esterni per PS5. Oppure, ecco anche i migliori HD esterni per PS4 e Xbox One. Detto ciò, cominciamo!

Nota importante: mediante HDD esterno è possibile riprodurre i soli videogiochi rilasciati per le generazioni antecedenti a quella attuale, quindi tutti i giochi Xbox One, 360 e Xbox, ad eccezione dei giochi contrassegnati dall'etichetta "Xbox Series X|S". Insomma, un modo piuttosto pratico per conservare centinaia di giochi senza occupare lo spazio destinato ai nuovi giochi che necessitano obbligatoriamente dell'SSD.

Come scegliere i migliori hard disk esterni per Xbox Series X|S

Le nuove fiammeggianti Xbox Series X e S rappresentano la proposta next-gen di casa Xbox. Queste due console sono performanti e caratterizzate da una velocità dei caricamenti superiore alle passate generazioni. L'unico grande problema, soprattutto se siete soliti installare molti giochi, è lo spazio, davvero troppo poco su Series S e non troppo esigente su Series X, nonostante ammonti a 1TB. Per cui, cari lettori, avrete assolutamente bisogno di un hard disk o della scheda SSD di Seagate per aggiungere più GB alle vostre Xbox.

Prima di raccontarvi tutto nel dettaglio, vi anticipiamo che per scegliere l'hard disk più adatto alle vostre esigenze dovrete valutare diversi fattori chiave: spazio d'archiviazione, velocità di lettura e interfacce di connessione.

Spazio d'archiviazione

Per lo spazio d'archiviazione, la scelta è prettamente personale: avete bisogno di tanto o poco spazio? Per capirlo, vi basterà semplicemente fare una semplice analisi del peso dei vostri giochi preferiti. Se, ad esempio, giocate parecchi titoli vasti o graficamente mozzafiato, avrete decisamente bisogno di tanto spazio a vostra disposizione. In alternativa, potreste portarvi avanti e acquistare già dello spazio extra in previsione dei giochi che arriveranno in futuro, che sono sempre più esigenti in termini di spazio occupato. Per cui, per quanto si tratti di una situazione molto soggettiva, legata al vostro modo di giocare, un po' di spazio extra potrebbe comunque farvi comodo.

Velocità di lettura

La velocità di lettura, invece, determina i tempi di reazione dei titoli old-gen: più è bassa, più andrà a rilento la lettura dei vostri titoli. Per non avere problemi di sorta, attestatevi ad un valore non inferiore ai 100 Megabyte per secondo. In caso contrario potreste incappare, a seconda dei giochi, in problemi di sync labiale durante le scene d'intermezzo, una velocità di caricamento ridottissima e tanti altri fastidiosi problemi legati all'audio. Quindi, mi raccomando, non trascurate questo aspetto: è uno dei più importanti in assoluto.

Interfaccia di connessione

Se il vostro hard disk è dotato di una porta USB 3.0, la velocità di scrittura sarà rapida (fino ad una velocità di 5 Gbps): ciò vi permetterà di passare velocemente i vostri giochi Xbox sulla memoria interna. Pertanto, vi sconsigliamo fortemente di acquistare un hard disk esterno dotato soltanto di una porta USB 2.0. Ribadiamo ancora che questi dati vanno ad inficiare i tempi di trasferimento dei giochi, operazione necessaria per spostare un gioco dalla memoria esterna alla console o viceversa. Anche questo, dunque, è un parametro da non sottovalutare.

SSD o HDD?

Come da titolo, questa è una guida che suggerisce ai lettori quali sono i migliori hard disk esterni da acquistare per Xbox Series X e S, per tanto non è legata ai tanto chiacchierati SSD. Specifichiamo infatti che, con un HDD esterno, avrete modo di riprodurre i soli titoli rilasciati per le precedenti generazioni, dunque moltissimi giochi, ma non quelli "next-gen" appositamente studiati per beneficiare del nuovo hardware. Per cui, tutti i giochi contrassegnati dall'etichetta "Series X|S" non potranno essere riprodotti mediante HDD, bensì solo tramite SSD interno o espandibile, come il prodotto Seagate, al momento unico modo ufficiale per aumentare la capienza SSD delle vostre Xbox Series.

Prezzo

In questo caso specifico il prezzo è soggetto a troppe variazioni. Infatti, la cifra che andrete a spendere è condizionata principalmente da due fattori: dalla tipologia di memoria (SSD o HDD) e dallo spazio di archiviazione totale. Con una spesa minima di circa 50/60€ è possibile portarsi a casa 1TB di spazio di archiviazione HDD; mentre invece per 1TB di SSD saranno già richiesti circa 200€. Quindi, tenete bene a mente le vostre necessità.