Nonostante la sua natura di sparatutto in prima persona, Atomic Heart è un titolo che ha veramente tanto da offrire a chiunque vorrà giocarlo. Come potrete facilmente constatare dalle primissime ore di gameplay, il titolo targato Mundfish vi metterà alla prova con collezionabili da raccogliere, compiti da eseguire, armi da trovare e potenziare e, ovviamente, con tantissimi nemici da affrontare e sconfiggere. Sulla base di quanto ora scritto, possiamo tranquillamente affermare che, per completare il titolo al 100%, saranno necessarie almeno 40 ore di gioco; proprio per questa ragione, abbiamo deciso di creare una guida completa di Atomic Heart, così da raccogliere al suo interno tutti i consigli e tutte le guide che potranno esservi d’aiuto nel vostro viaggio nell’Apocalisse Robotica.

IMPORTANTE: Ricordiamo che questa guida completa è continuamente aggiornata minuto per minuto!

TUTTE LE GUIDE DI ATOMIC HEART

Guida ai trofei

Guida alle armi (in arrivo)

Guida ai collezionabili (in arrivo)

Altre guide in arrivo

Atomic Heart guida completa: 8 cose da fare

Come detto in apertura di articolo, in Atomic Heart avrete diversi obiettivi da compiere, sia dal punto di vista dei nemici da sconfiggere che da quello dei collezionabili da raccoglier. Proprio per questa ragione, vi sveliamo i primi otto passi da seguire per evitare di perdervi nel mondo di gioco, per essere sicuri di non perdervi niente e, soprattutto, per riuscire a portare a casa la pelle.

Usate sempre lo scanner

In ogni shooter che si rispetti, si sa, il nemico è sempre dietro l’angolo; proprio per questo motivo, utilizzare lo scanner che abbiamo in dotazione è il modo migliore per esplorare l’ambiente circostante senza incappare in “cattive sorprese”. Il dispositivo in questione non solo individuerà tutte le minacce nei paraggi, ma indicherà anche le risorse disponibili nelle immediate vicinanze. In base a quanto ora scritto, vi consigliamo di utilizzare lo scanner il più possibile.

L’esplorazione prima di tutto

Come avrete intuito dal consiglio precedente, dovrete armarvi di spavalderia e coraggio ed esplorare tutti gli ambienti di gioco in cui vi ritroverete catapultati, alla ricerca di quelle risorse che, come vedremo, si riveleranno indispensabili. Tuttavia, fate attenzione negli ambienti più al chiuso: al loro interno potreste trovare degli indizi interessanti, che vi sveleranno alcuni particolari della lore di gioco.

Looting, looting ancora looting

Abbiamo già anticipato che uno degli scopi principali dell’esplorazione è quello di raccogliere risorse e materie prime, ma a che scopo? Ma per il crafting, ovviamente! Tratteremo questo argomento in una voce separata, ma vi anticipiamo che rovistare in ogni cassa, armadio, ecc. si rivelerà di fondamentale importanza per voi e per il vostro arsenale, tanto nelle fasi iniziali di gioco quanto in quelle più avanzate.

Padroneggiate il combattimento corpo a corpo

Ma siamo in uno shooter oppure no? La risposta sarebbe affermativa, ma ogni fan di Bioshock sa benissimo quanto la definizione di sparatutto in prima persona stia stretta a titoli del genere. Proprio per questa ragione, dovrete perfezionare tanto gli scontri a distanza quanto quelli ravvicinati che, come sempre, vi chiederanno di comprendere il momento in cui attaccare e quello in cui schivare. Padroneggiate gli attacchi ed il timing della schivata e nessun nemico sarà invincibile.

Prediligete un approccio stealth

Probabilmente, se siete approdati sulla guida completa di Atomic Heart, credevate di trovare prevalentemente azione: non vi preoccupate, è così, ma potreste scoprire che non tutti gli scontri sono una passeggiata di salute. Sulla base di quanto ora scritto, per evitare una morte tanto brutale quanto prematura, vi consigliamo di passare inosservati tutte le volte in cui sarà possibile, e chissà: potreste anche trovare un modo di sconfiggere i vostri nemici senza dover sfoderare le armi.

Scegliete bene cosa potenziare

Vi ricordate quando abbiamo parlato di looting ed accumulare risorse? Bene, è arrivato il momento di usarle per potenziare il vostro equipaggiamento! Come vi accorgerete, i potenziamenti a vostra disposizione sono tanti e tutti piuttosto vari e, proprio per questo, dovrete scegliere bene in che cosa investire le materie prime da voi raccolte. È bene chiarire che le risorse saranno sufficienti ad assicurarvi un cospicuo numero di upgrade, ma non saranno mai abbondanti; ragion per cui: scegliete con cura!

Trovate tutti i punti di salvataggio

Raggiungere i savepoint dovrebbe essere un passo fondamentale in ogni videogame, ma qui lo è per almeno due buoni motivi. Il primo consiste, come è facile comprendere, nella possibilità di salvare i vostri progressi, ma tenete presente che, presso ciascun punto di salvataggio, troverete delle casse con delle ricette al loro interno. Inutile dire quanto queste ultime vi torneranno utili per il crafting di oggetti consumabili e, quindi, meritano di essere raccolte.

Utilizzate le armi giuste contro i nemici giusti

Forse sarà banale, ma questo consiglio potrebbe facilitarvi la vita. L’arsenale di Atomic Heart si rivelerà piuttosto fornito e variegato, ed innamorarsi di una o più armi sarà facilissimo; tuttavia, questo non deve farvi credere che la vostra arma preferita funzioni allo stesso modo su ogni tipo di nemico. Vi renderete facilmente conto ogni mob sarà più sensibile ad un’arma piuttosto che ad un’altra e questo vi costringerà a padroneggiare tutto il vostro arsenale, scoprendone pregi e difetti. Utilizzate l’arma che più vi piace, ma non dimenticatevi quando è il caso di sceglierne una più efficace!