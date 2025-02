Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di febbraio

Il 2025 Developer_Direct ha presentato numerose novità per i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi mesi. L'evento ha rivelato diversi titoli che saranno disponibili al day one sul servizio di abbonamento di Microsoft.

A febbraio, invece, abbiamo delle novità piuttosto interessanti. Innanzitutto su Xbox Game Pass Standard entrano Starfield, Far Cry New Dawn, Another Crab's Treasure ed Eiyuden Chronicle.

Su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass arrivano invece Avowed, l'action RPG fantasy di Obsidian Entertainment (a partire dal 18 febbraio), Far Cry New Dawn (5 febbraio),

Altri titoli di rilievo annunciati includono Kingdom Two Crowns che ritorna Il 13 febbraio nel catalogo e Madden NFL 25 con EA Play.

Oltre ai nuovi arrivi, sono stati annunciati importanti aggiornamenti per giochi già presenti nel servizio. Call of Duty: Black Ops 6 riceverà la Stagione 2 con nuove mappe multiplayer e contenuti per la modalità Zombies. No Man's Sky si espanderà ulteriormente con l'update gratuito Worlds Part II, che introdurrà miliardi di nuovi pianeti ed estese migliorie tecniche.

Da segnalare anche il ritorno di Ninja Gaiden 2 Black, versione rimasterizzata del classico action del 2008, ora disponibile su cloud, console e PC. Inoltre, Star Wars Jedi: Survivor è stato reso giocabile su Xbox One e in cloud streaming tramite EA Play.

Microsoft ha anche comunicato l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo il 15 febbraio, tra cui spiccano Bloodstained: Ritual of the Night e Tales of Arise. Gli abbonati potranno acquistare questi titoli con uno sconto fino al 20% prima della rimozione.

L'evento ha confermato l'impegno di Microsoft nell'offrire un flusso costante di nuovi contenuti per Game Pass, con particolare attenzione alle esclusive first-party e ai giochi disponibili al day one. Ovviamente questa è solo la prima parte dei giochi in arrivo a febbraio, i prossimi verranno annunciati intorno a metà mese.