Dark Souls 3 viene usato per spiegare come funziona il Conclave (sì, seriamente)

Un'emittente televisiva spagnola ha recentemente fatto alzare più di un sopracciglio durante un servizio dedicato al Conclave in corso. Nel tentativo di rendere più accattivante un argomento tradizionalmente austero come la successione papale, Cuatro ha scelto di illustrare la competizione tra cardinali con immagini provenienti da Dark Souls 3, creando un parallelismo tanto surreale quanto involontariamente comico tra la selezione del nuovo Pontefice e una delle battaglie più impegnative del gioco.

Durante il servizio andato in onda lunedì, mentre la conduttrice commentava le previsioni sui possibili successori di Papa Francesco, sullo schermo scorrevano immagini di un personaggio vestito con l'armatura dell'Arcidiacono - curiosamente simile a paramenti papali - intento a combattere contro Pontiff Sulyvahn, uno dei boss più temibili di Dark Souls 3. "I mercati delle previsioni stanno diventando virali in questi giorni in Italia. Se dovessimo immaginare un conclave con un'estetica da videogioco, potrebbe essere questa battaglia per il trono di San Pietro", ha dichiarato la giornalista mentre il giocatore colpiva l'imponente avversario con una ben assestata palla di fuoco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La peculiarità del servizio non si è limitata a questa breve sequenza. Subito dopo, l'emittente ha mostrato una grafica che rappresentava i cardinali papabili disposti come in una formazione calcistica, con al centro il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, già diventato virale sui social per il suo cognome singolare, dando vita a quello che potremmo definire un surreale "Fantaconclave".

Quando sacro e profano si incontrano nei media

Non è chiaro se la scelta delle immagini sia stata deliberata o frutto di un errore di produzione, ma il risultato ha rapidamente attirato l'attenzione degli spettatori più attenti, in particolare dei giocatori che hanno immediatamente riconosciuto le inconfondibili ambientazioni di Dark Souls 3. La sequenza mostrava specificamente l'area di Irithyll della Valle Boreale e il suo autocratico governatore, Pontiff Sulyvahn, che nel gioco attende i giocatori all'interno della sua cattedrale brandendo la temibile Spada Ultra Profanata.

L'ironia della situazione non è sfuggita agli appassionati di videogiochi, che hanno notato come il personaggio mostrato indossasse l'armatura dell'Arcidiacono, un equipaggiamento dal design chiaramente ispirato all'immaginario ecclesiastico. La coincidenza visiva tra questa armatura e i paramenti papali ha reso il fraintendimento ancora più credibile agli occhi dei telespettatori meno esperti di videogiochi.

Cuatro non è generalmente considerata tra le emittenti spagnole più formali nel panorama dell'informazione, ma questo episodio solleva interrogativi su come i media tradizionali stiano cercando di rendere più "digeribili" argomenti complessi come il Conclave, a volte rischiando scivoloni che possono risultare irrispettosi per i credenti più sensibili. Allo stesso tempo, dimostra come la cultura pop e quella videoludica in particolare stiano permeando sempre più profondamente tutti gli aspetti della comunicazione, anche quelli apparentemente più distanti.

Il vero Conclave, naturalmente, non ha nulla a che vedere con battaglie contro boss fantastici o abilità di combattimento. È una procedura rigorosamente regolamentata che si svolge nella Cappella Sistina, dove i cardinali si riuniscono in segreto per eleggere il nuovo Pontefice attraverso una serie di votazioni. Un processo che, per quanto appassionante nella sua solennità, è certamente meno spettacolare di un duello contro Pontiff Sulyvahn.