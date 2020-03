Axiom Verge 2: il creatore parla di longevità e delle piattaforme sulle quali uscirà

Il genere dei metroidvania si è andato ad ampliare sempre più nel tempo, con diversi sviluppatori indipendenti che hanno voluto dire la loro, aggiungendo sempre più svariate idee al calderone. Uno dei progetti sicuramente più interessanti in uscita per il genere è Axiom Verge 2, il sequel dell’apprezzatissimo titolo sviluppato da Thomas Happ. Nonostante non si conosca ancora la data di uscita del seguito, l’autore dell’opera è voluto tornare a parlare del gioco, svelando alcune informazioni che erano ancora inedite.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di GamingBolt, Thomas Happ è voluto scendere nel dettaglio riguardo a diverse tematiche riguardanti il suo prossimo lavoro. Stando allo sviluppatore, Axiom Verge 2 “avrà una longevità di circa 10 ore”, che sarebbe più o meno la stessa durata del primo capitolo.

Il game director ha inoltre dichiarato di avere in programma di lanciare il gioco anche su altri sistemi oltre che su Nintendo Switch, dove Axiom Verge 2 uscirà in esclusiva temporale prima di tutte le altre piattaforme. “Speriamo di rilasciare il gioco su tutte le piattaforme. Se rilasciassi il gioco su 5 piattaforme in contemporanea avrei dovuto ritardare la data di uscita e non sarei riuscito dare a ciascuna versione le attenzioni dovute.”

Axiom verge 2 è atteso in esclusiva temporale su Nintendo Switch nell’arco di quest’anno. Di recente Happ si era espresso anche sulla tecnologia aptica che utilizzeranno i nuovi controller di PlayStation 5, definendola una novità che permetterà una maggiore immersione nei mondi virtuali da parte dei videogiocatori. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del creatore di Axiom Verge?