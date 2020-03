PS5: il controller aptico “aumenterà l’immersione”, per lo sviluppatore di Axiom Verge

Una delle informazioni che abbiamo da diverso tempo riguardo PS5 riguarda il nuovo controller della console di prossima generazione di Sony. Non abbiamo ancora avuto il piacere però di vedere la tecnologia aptica del nuovo controller in azione, perciò al momento possiamo solamente basarci sulle impressioni di diversi addetti al settore. Di recente si espresso su questo argomento Thomas Happ, lo sviluppatore di Axiom Verge e il suo sequel da poco annunciato.

All’interno di una recente intervista con la redazione di Gamingbolt, Thomas Happ ha voluto parlare di questa nuova funzione del controller di PS5. Stando allo sviluppatore di Axiom Verge, la tecnologia aptica porterà ad una maggiore immersione nelle esperienze videoludiche next gen. “Penso che andrà ad aumentare l’immersione. Per esempio potrebbe essere davvero un modo innovativo per giocare ai giochi di corse senza un volante.”

Happ ha anche affermato che non tutti i giocatori coglieranno i lati positivi da questa tecnologia applicata ai nuovi controller. “Potrebbe anche essere frustrante per alcuni, se un giocatore è abituato a dei controlli precisi, con la tecnologia aptica la precisione di quei controlli potrà cambiare in base al tipo di superficie su cui si trova a camminare un personaggio.”

Mentre settimana scorsa sia Sony che Microsoft hanno annunciato le specifiche di PS5 e Xbox Series X, entrambe le compagnie hanno tenuto anche a confermate che le console di prossima generazione non subiranno alcun ritaro nel lancio, che è ancora fissato per il prossimo periodo natalizio. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Thomas Happ riguardo al controller di PS5?