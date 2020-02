Baldur’s Gate 3: data di uscita del primo video gameplay svelata

Mostrato allo scorso E3, Baldur’s Gate 3 è il tanto atteso seguito di uno dei giochi di ruolo occidentale più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Il primo storico titolo è stato sviluppato da BioWare e pubblicato da Interplay Entertainment nel 1998. Il gioco era ambientato nei Forgotten Realms, utilizzando quindi la licenza del famosissimo gioco di ruolo cartaceo D&D (Dungeons and Dragons). Dopo il grande successo del primo ed il secondo capitolo (oltre che gli svariati spin off ed espansioni varie), nel 2003 ci fu una tremenda crisi finanziaria che ha portato al fallimento della sua vecchia casa di sviluppo, Black Isle Studios, cancellando i lavori per il terzo capitolo della serie.

Dopo una lunga e snervante attesa, gli sviluppatori di Baldur’s Gate 3, si sono ormai detti pronti a mostrare il primo ed attesissimo video gameplay del titolo. Diverse settimane fa vi avevamo mostrato un piccolo teaser rilasciato sul profilo ufficiale di Larian Studios con una misteriosa data a fine video. Ebbene, proprio durante quella data verrà mostrato l’atteso filmato. Tenetevi pronti quindi per il 27 febbraio.

Il World Gameplay Reveal di Baldur’s Gate 3 avverrà perciò tra gli stand del PAX East 2020 di Boston con un filmato che sarà mostrato alle ore 21:30 italiane. Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa proporranno gli sviluppatori di una delle serie più amate da pubblico e critica.

E voi cosa vi aspettate di vedere? State attendendo con impazienza il rilascio ufficiale di Baldur’s Gate 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità sul terzo titolo di questa grandissima serie.