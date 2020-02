The Last of Us 2 sarà al PAX east 2020 con una lunga demo

La data di rilascio di The Last of Us 2 è ancora abbastanza lontana, il titolo targato Naughty Dog è stato recentemente rinviato al 29 maggio 2020. Dal momento del suo rinvio non si è saputo più nulla ma ora, finalmente, Sony ha annunciato che il titolo sarà presente al prossimo PAX east 2020 che si terrà a Boston dal 27 febbraio al 1 marzo 2020 con una lunga demo di ben un’ora. Come vi abbiamo detto ieri tra l’altro, anche Final Fantasy VII Remake sarà presente all’evento con una demo giocabile.

La demo chiamata per l’occasione “Patrol” si concentrerà su Ellie e Dina le quali so dovranno avventurare nei dintorni di Jackson per andare a caccia d’infetti. Sicuramente non si tratterà di una passeggiata tranquilla e vista la durata ci aspettiamo di vedere tanta carne al fuoco, in tutti i sensi. Sony ha precisato inoltre di prenotare un posto tramite l’applicazione PlayStation Experience visto che i posti sono estremamente limitati.

Naturalmente ci auguriamo che la demo o almeno parte del gameplay venga rivelato anche per colore che non possono essere fisicamente lì. L’evento comunque rimane una tradizione da parte di Naughty Dog e del franchise di The Last of Us, la demo del primo capitolo, infatti, era presente al PAX east 2013, e qualche estratto è stato effettivamente mostrato. Non ci resta quindi che aspettare i giorni ancora un po’ per scoprire qualche dettaglio in più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa vi aspettate da The Last of Us 2? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine par tutte le notizie relative al secondo capitolo firmato Naughty Dog.