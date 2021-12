Battlefield 2042, abbiamo una data per la Stagione 1

Grazie ad un gruppo di dataminer, siamo entrati a conoscenza di quando DICE lancerà la prima stagione di Battlefield 2042. Il first person shooter di Electronic Arts (che ha ricevuto anche la sua prima parodia non ufficiale) si aggiornerà però solamente nel 2022, come era facilmente intuibile visto che ci troviamo alla fine dell’anno, con un contenuto inedito in grado di allungare le ore di gioco.

Andiamo con ordine: Battlefield 2042 è esattamente come tutti gli altri shooter disponibili sul mercato. DICE ed Electronic Arts hanno previsto una serie di aggiornamenti regolari, con nuovi contenuti in dirittura d’arrivo con molta probabilità a cadenza trimestrale. Al momento il team di sviluppo non ha ancora annunciato l’arrivo della Stagione 1, ma come si evince dal datamine del gioco il tutto arriverà a marzo 2022. A svelarlo è Temporyal, utente Twitter da sempre molto attivo per quanto riguarda la serie FPS.

Come dimostrato da Temporyal, il client di Battlefield 2042 prevede 12 settimane di pre-season. Stando a questi calcoli, la stagione 1 dovrebbe arrivare proprio a marzo, salvo ovviamente non siano state inserite più settimane per sicurezza ed evitare così problemi di lancio che potrebbero rovinare l’esperienza di gioco. All’interno della prima season ci sarà per certo una nuova mappa, chiamata Exposure ma conosciuta con il nome in codice di Ridge, dove i giocatori si daranno battaglia vestendo i panni delle fazioni russe o statunitensi.

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks.

🗓️ Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they've added a few weeks as "backup").

🇨🇦 "Exposure" is probably the final name for the previously datamined "Ridge" map.

🎄 Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl

— temporyal (@temporyal) December 19, 2021