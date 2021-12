Dopo la parodia su Dark Souls arriva Clownfield 2042: l’FPS che prende in giro Battlefield

Oltre a sfornare piccole gemme importanti, gli sviluppatori indipendenti spesso utilizzano il loro talento per fare qualche parodia. E dopo quelle su Dark Souls e Death Stranding, ora è toccato a Battlefield 2042, già preso di mira da tantissimi utenti a causa di problemi tecnici e mancanze che DICE sta cercando di sistemare nel minor tempo possibile.

Chiamato Clownfield 2042, il gioco è anche una parodia del mondo moderno e non solo di Battlefield 2042. “Sei un soldato equipaggiato con sei armi per distruggere i nemici e vincere il fronte. Dopo il crash delle cryptovalute avvenuto nel 2022, la maggior parte delle nazioni sono collassate e un’unione “No-Clown” è stata formata e te sei uno di loro. Armati e preparati alla guerra”, si legge nella sinossi presente su Steam.

Al di là del suo spirito, Clownfield 2042 non è solamente una parodia di Battlefield 2042 ma un vero e proprio first person shooter, interamente giocabile insieme agli amici. Certo, si prende in giro da solo, descrivendo le mappe ricche di eventi atmosferici molto mediocri e senza una grande ottimizzazione, ma fa parte un po’ del gioco della satira contro le major e i potenti in generale. Al lancio saranno presenti tre mappe, sei armi, tre moalità di gioco, un sistema di AI “molto basilare” e tanto altro, tra cui i bug. “Vi lasciamo scoprire i tanti errori che troverete! E godeteveli”, concludono gli sviluppatori.

Clownfield 2042, la parodia di Battlefield 2042, debutterà il 31 dicembre 2021 su Steam. Lo studio di sviluppo è però conosciuto per prodotti ancora più estremi e di satira. Il tutto è infatti sviluppato da Riverside Sports, che in passato ha curato giochi come Simp Simulator, Hunting Simulator VR, Kyle Simulator e Boomer Remover. Non proprio uno studio da quale possiamo, dunque, aspettarci grandi esperienze.