Battlefield 2042: arriva la marcia indietro di DICE su un tema controverso

DICE ha deciso di fare un passo indietro sulla tanto odiata skin di Santa Claus per Battlefield 2042. Svelata nella giornata di ieri, in anticipo grazie ad un errore dell’update, ma i giocatori ovviamente non hanno apprezzato il cosmetico. Il motivo? Era davvero troppo in contrasto con il realismo del gioco di casa Electronic Arts.

La skin di Santa Claus sarebbe dovuta arrivare, con molta probabilità, solamente nel corso delle prossime settimane. Accolto in maniera molto fredda, con alcuni che equiparavano il gioco ad una sorta di clone di Fortnite, la decisione di DICE di ritirare la skin è arrivata praticamente in sole 24 ore. Come riportato da PC Gamer, infatti, il team di sviluppo ha lanciato un comunicato, spiegando che non tutte le skin che sono state mostrate per errore saranno poi utilizzate.

Non è un buon periodo per Battlefield 2042. Tantissimi giocatori sono furiosi sullo stato del gioco e i fix introdotti hanno anche causato un piccolo errore ai possessori della versione PC. Il gioco, stando ai dati diffusi da Tom Henderson (comunque senza fonti dirette) avrebbe venduto oltre 4 milioni di copie ed è quindi l’ennesimo successo commerciale di Electronic Arts, che però ha dovuto fare i conti con una fan base forse un po’ troppo incattivita da certe scelte.

Al netto di tutti i problemi, il futuro di Battlefield 2042 e della serie in generale sembrano essere molto diversi rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere. Come riportavamo nella giornata di ieri, adesso il progetto è passato nelle mani di più sviluppatori, che si occuperanno di creare un vero e proprio universo, fatto anche di probabili spin-off e giochi esterni a quelli prodotti in DICE, con lo sviluppatore svedere che passerà il testimone della direzione del franchise a Vince Zampella, autore e creatore di Call of Duty e Titanfall. Riuscirà questa mossa a ricucire i rapporti con l’utenza?