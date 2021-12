Battlefield 2042: dopo le correzioni arriva anche Babbo Natale

Oltre ai fix lanciati da DICE per correggere i problemi più gravi di Battlefield 2042, il team di sviluppo ha deciso di lanciare una particolare skin per il suo shooter. Come avete potuto intuire dal titolo, il nuovo cosmetico si riferisce a Babbo Natale, ovvero Santa Claus.

DICE non ha effettuato il reveal della skin per Battlefield 2042. Come riporta IGN, però, il tutto è stato svelato dall’ultimo aggiornamento del gioco, lanciato nel corso della giornata di ieri. Le skin sono comparse in una sezione del gioco e sono state subito diffuse via Twitter. Al momento le schermate non sono più accessibili, poiché il team di sviluppo ha prontamente rimosso il tutto, ma fortunatamente gli screenshot non sono ancora stati eliminati dai social network. Oltre a Babbo Natale, denominato Father Winter (e sarà tradotto con molta probabilità in Padre Inverno), ci sono anche altri cosmetici, ma è proprio sulla figura di Santa Claus che i giocatori hanno espresso dei dubbi.

Come riportato su Reddit, infatti, non tutti i giocatori di Battlefield 2042 sono rimasti soddisfatti. “Non ho mai visto niente di smile in un videogioco. È davvero strano, vorrei capire chi ha approvato questo design”, si legge in uno dei post lanciati sulla popolare board. Effettivamente il design è davvero molto particolare e fa un effetto piuttosto strano vedere un uomo molto simile a Babbo Natale imbracciare un fucile da guerra. Qualche utente, in aggiunta, continua a chiedere di poter disabilitare le skin indossate dai giocatori, per non vederle in-game. Un ragionamento un po’ estremo, che però riflette un po’ il mood della community dopo aver visto i vari screenshot in giro per la rete.

Preview of the upcoming weekly mission rewards! 👀 The #Battlefield2042 pre-season will last at least 8 weeks. pic.twitter.com/jRptlTrcD1 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) December 2, 2021

Con Battlefield 2042 che sembra aver preso la parte di Fortnite più strana (come i crossover con altri prodotti dell’intrattenimento), l’unico shooter rimasto immune da più di una sola polemica è sicuramente Halo Infinite. La skin di Santa Claus arriverà nel nuovo gioco DICE prossimamente: vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.