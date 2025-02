Battlefield: il nuovo capitolo arriverà prima di quanto credi

Il prossimo gioco della serie Battlefield uscirà nell'anno fiscale 2026 di Electronic Arts, come annunciato dall'azienda durante la chiamata trimestrale con gli investitori di martedì. Questo significa che il titolo verrà pubblicato tra aprile 2025 (sì, avete capito bene, di quest'anno) e marzo 2026, ovviamente sempre se non ci saranno cambiamenti di programma.

L'annuncio arriva in un momento delicato per EA, che ha visto le vendite di Dragon Age: The Veilguard e EA Sports FC non raggiungere le aspettative negli ultimi tre mesi. C'è quindi una certa pressione affinché il nuovo Battlefield sia un successo e non subisca ritardi significativi.

Il CEO di EA Andrew Wilson ha sottolineato l'importanza di questo progetto:

"Abbiamo investito più in questo Battlefield che in qualsiasi altro precedente. Abbiamo quattro studi al lavoro. Abbiamo avuto un tempo considerevole. Puntiamo a farne il più grande Battlefield mai realizzato".

Per garantire il successo del gioco, EA ha annunciato qualche giorno fa Battlefield Labs, un nuovo programma di playtesting che coinvolgerà i giocatori nelle fasi di sviluppo molto prima del lancio. Wilson ha spiegato che "C'è una certa apprensione tra la community su cosa sarà questo Battlefield", riferendosi alle ultime due iterazioni della serie che "non hanno risuonato così fortemente e sono state trovate carenti da parti significative della community globale".

Da quanto emerso finora, il nuovo Battlefield sembra ispirarsi molto a Battlefield 3, uno dei capitoli più apprezzati della serie. Questa scelta si allinea con quanto dichiarato da EA dopo la tiepida accoglienza di Battlefield 2042, ovvero l'intenzione di emulare lo stile di Battlefield 3 e 4 per il prossimo gioco.

Lo sviluppo è affidato a un team di grandi dimensioni che comprende DICE, Criterion, Motive e Ripple Effect. Quest'ultimo studio, responsabile della modalità Portal in BF2042, sta lavorando su una "nuova esperienza" non ancora dettagliata.

Vince Zampella, co-fondatore di Respawn ed ex di Infinity Ward, è stato messo a capo del franchise per supervisionare il progetto. La sua esperienza con Call of Duty potrebbe, dunque, portare una nuova prospettiva alla serie.

Insomma, EA sembra aver imparato dall'esperienza di Battlefield 2042, che fu rivelato e lanciato in tempi molto rapidi, ricevendo poi numerose critiche al day one. Nei due anni successivi, DICE ha apportato sostanziali modifiche al gioco basandosi sui feedback dei giocatori.

Con il nuovo capitolo, l'azienda punta a un approccio più cauto e collaborativo. Wilson ha dichiarato: "Questo team di sviluppo, il più grande che abbiamo mai avuto, si impegna a lavorare molto da vicino con i nostri giocatori per assicurarsi che capiscano cosa stiamo facendo, che contribuiscano al tuning e al bilanciamento su larga scala di questo gioco".

Se tutto andrà secondo i piani, i fan della serie potranno mettere le mani sul nuovo Battlefield tra circa un anno. Resta da vedere se EA riuscirà a riconquistare la fiducia dei giocatori e a riportare il franchise ai fasti di un tempo.