Bloodborne vs Dark Souls 3 e la sfida finale: chi vince tra i boss dei DLC?

Lo potremmo definire come un vero e proprio scontro tra titani: Gael il Cavaliere Schiavo contro Orfano di Kos (immaginate di sfidarli insieme). Il canale YouTube Garden of Eyes ha pubblicato un video in cui si è provato, grazie a delle mod di Gomp, MintedCopper e PapaAppa, a far sfidare i due temibili boss di Bloodborne: The Old Hunters e Dark Souls 3: The Ringed City, in uno scontro senza esclusione di colpi.

I due nostri simpatici boss si sfidano in tre arene diverse, dapprima nell’Arena di Gael, successivamente in quelle del Re Senza Nome e infine l’arena naturale di Gwyn, il boss finale di Dark Souls 3.

Nessuna impostazioni è stata modificata o alterata, di conseguenza i boss combattono con le stesse statistiche dei loro rispettivi giochi e non pensano poi molto a difendersi, anzi.

L’idea è decisamente molto carina e ammettiamo che ci piacerebbe vedere altri scontri tra boss dei giochi From Software, magari una sfida tra un boss di Sekiro e uno di Dark Souls. Dopotutto, perché no?