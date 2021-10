Bloodborne potrebbe tornare con una bella sorpresa su PS5

I rumor su Bloodborne diventano sempre più insistenti e sembrano quasi tutti legati al neo-acquisto di Sony Bluepoint Games. La settimana scorsa abbiamo visto come alcuni pensavano a una remastered o un remake del gioco per PS5 mentre un ex sviluppatore del gioco è passato al Team Ninja di Nioh, ma nelle ultime ore si è fatta strada una nuova voce con una bella sorpresa per il brand: Bloodborne 2.

Bluepoint Games, dopo aver realizzato i remake di Shadow of the Colossus e di Demon’s Souls, è entrato di recente tra i PlayStation Studios. Da quando è stata annunciata l’acquisizione, si sono avvicendate tantissime nuove voci sui progetti in cantiere nello studio di sviluppo, tra cui anche l’eventuale trasposizione in chiave remastered di Bloodborne. Colin Moriarty, un insider che presta la sua presenza al podcast Sacred Symbols, ha aggiunto altra carne sul fuoco: “Stanno ri-rilasciando Bloodborne su PS5 da quello che posso capire, ma stiamo per avere un sequel di Bloodborne da quanto ho sentito, proprio da loro dopotutto.“.

Ovviamente queste informazioni sono da prendere con le pinze, non trattandosi di notizie ufficiali. Da un lato c’è da considerare che Bloodborne è stato realizzato da FromSoftware e che difficilmente un eventuale sequel potrebbe essere passato improvvisamente a un’altra casa, nonostante la condivisione della famiglia dei PlayStation Studios. Dall’altro lato, però, FromSoftware in questo momento è impegnata con gli ultimi dettagli, col rilascio e col futuro supporto di Elden Ring, altro soulslike che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Le tante voci che si avvicendano su Bluepoint Games fanno comunque riflettere, e sarà sicuramente interessante scoprire come si evolverà la situazione, che si tratti davvero di un progetto relativo a Bloodborne o di altro. Nel frattempo, restando in tema FromSoftware, vi ricordiamo che Elden Ring verrà rilasciato il 21 gennaio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e vedrà il contributo narrativo dello scrittore George R. R. Martin.