Dark Souls 3: arriva la mod che abbiamo sempre desiderato... forse un po' tardi

Il modder Yui sta sviluppando una mod per Dark Souls 3 che permetterà di giocare in cooperativa senza interruzioni. L'annuncio è stato dato dallo stesso Yui attraverso un video dimostrativo pubblicato online.

La mod, ancora senza una data di uscita, rimuoverà tutti i limiti del multiplayer originale, consentendo ai giocatori di completare l'intero gioco insieme senza dover riconnettersi dopo ogni morte. Il progresso sarà sincronizzato tra i partecipanti e le invasioni rimarranno opzionali.

Questa mod segue il successo ottenuto da Yui con progetti simili per Elden Ring (acquistabile su Amazon) e Armored Core 6. L'obiettivo è rendere più accessibile e fluida l'esperienza cooperativa, superando alcune limitazioni del design multiplayer originale di FromSoftware.

Nel video dimostrativo si vede la mod in azione nella zona di Lothric Castle. Yui spiega che sarà possibile regolare la difficoltà dei nemici in base al numero di giocatori. Sebbene non ci sia ancora una finestra di lancio, l'annuncio ha generato interesse nella community di Dark Souls 3.

In attesa di questa mod, gli appassionati dei souls potranno provare il multiplayer cooperativo senza interruzioni in Elden Ring: Nightreign, spin-off roguelite in uscita quest'anno che includerà nativamente questa funzionalità.

C'è molta curiosità intorno a questa mod, poiché From Software ha sempre cercato di evitare una co-op completa anche per non semplificare troppo l'esperienza. Siamo decisamente curiosi di vedere che cosa ne uscirà fuori, nella speranza di poter giocarci quanto prima.

La domanda è: riuscirà questa mod a convincere gli utenti a riprendere in mano Dark Souls 3 anche solo per testarla? Ormai il terzo capitolo della serie From Software è abbastanza vecchiotto e non è detto che la community sia ben disposta a fare un passo indietro. Vero anche che l'amore verso Dark Souls 3 (uno dei capitoli più amati) è rimasto immutato nel tempo, quindi mai dire mai.