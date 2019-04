Borderlands 3 arriva il 13 settembre, ufficiale

Borderlands 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale: i leak apparsi negli ultimi giorno erano corretti, sarà disponibile il 13 settembre.

Gearbox Software e 2K hanno annunciato ufficialmente che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Borderlands 3 è descritto come un’esilarante storia intergalattica, piena di personaggio colorati, nemici epici, boss da combattere e gozilairdi di armi da trovare.

Il CEO di Gearbox ha inoltre affermato: “Negli scorsi anni il team di Gearbox Software ha concentrato ogni briciolo della propria passione, creatività e amore, per rendere Borderlands 3 il più grande, cattivo e ambizioso Borderlands di sempre. Borderlands 3 è stato creato non solo come una lettera d’amore per i fan della serie, ma anche come un ideale punto di partenza per nuovi giocatori, che possono provare da soli o in coop, online oppure offline, il più grande punto di riferimento per i titoli shooter-looter.”

È stato rilasciato anche un nuovo trailer, che possiamo vedere poco sotto.

Saranno rilasciate ulteriori informazioni sul titolo il primo maggio, tramite un livestream. Già ora, però, sono stati condivisi i dettagli sulle varie edizioni del gioco. La Borderlands 3 Standard Edition includerà come bonus pre-ordine: skin e ciondolo per armi dorate uniche. Invece, la Borderlands 3 Deluxe Edition includerà:

Pacchetto Retrò: testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma

Pacchetto Neon: testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo

Pacchetto Gearbox: skin arma e ciondolo

Pacchetto Armi giocattolo: 2 armi giocattolo, MOD granate giocattolo e ciondolo

MOD equipaggiabili aumento XP e bottino

La Borderlands 3 Super Deluxe Edition includerà tutti i contenuti della Deluxe Edition più:

4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide

Skin arma, ciondolo e MOD granate Stallone da culo

Infine abbiamo la Diamond Loot Chest Collector’s Edition, la quale non conterrà il gioco, ma proporrà:

Riproduzione di una Diamond Loot Chest: Dotata di coperchio a scomparsa, è perfetta per conservare bottino di ogni tipo;

Statuette dei personaggi di Borderlands 3 (x10): Fai spazio sugli scaffali per il cast del gioco, tra cui i quattro nuovi cacciatori della Cripta, i fanatici gemelli Calypso e alcuni dei personaggi più amati dell’universo di Borderlands! Altezza circa 8 cm;

Modellino della Sanctuary 3 da montare: Costruisci la tua Sanctuary 3 ed esponila sul piedistallo incluso;

Portachiavi Chiave della Cripta (x4): Perché non puoi mai sapere quando ti troverai di fronte a una Cripta tutta da aprire;

Mappa della galassia su tessuto: Scopri nuovi mondi oltre Pandora grazie alla mappa di Typhon DeLeon;

Litografie con ritratti dei personaggi (x5): Ritratti stampati esclusivi dei nuovi cacciatori della Cripta e dei fanatici gemelli Calypso;

Custodia SteelBook per Borderlands 3: Una splendida custodia in metallo per i collezionisti più esigenti.

Diteci, quale di queste acquisterete?