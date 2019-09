Borderlands 3: tante folli pubblicità in previsione del lancio

Borderlands 3 è quasi tra noi: se ancora non avete deciso se compralo, queste pubblicità folli vi daranno tutti i motivi per farlo.

Borderlands 3 è quasi tra noi. Si tratta per certo di uno dei giochi più attesi per questo settembre e i motivi sono più che ovvi. Lo stile della creazione di Gearbox Software è di alto livello e tutti sono affascinati dall’immaginario sci-fi di Pandora e dei nuovi pianeti in arrivo in questo capitolo. Inoltre, non guasta che l’opera abbia un tono scanzonato e una vena folle che ci fa sempre sorridere.

Questa follia è stata recentemente espressa in una serie di finte pubblicità dai temi più disparati: uno shampoo, una cola, vestiti alla moda e anche una ricetta per la pizza, nulla si salva dalla geniale pazzia di Borderlands 3. Potete vedere i trailer proprio qui sotto.

Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Più avanti, inoltre, sarà rilasciato anche su Google Stadia, il servizio di game streaming del colosso di Mountain View. Diteci, cosa ne pensate di questa pubblicità?