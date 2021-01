Call of Duty Modern Warfare: incassi da capogiro nel 2020

Uno dei giochi che ha più impressionato lo scorso anno è stato sicuramente Call of Duty Modern Warfare. Il capitolo targato Infinity Ward è riuscito a stupire talmente tanto che è stato il titolo con il maggiore incasso nel 2020 raggiungendo quota 1,9 miliardi di dollari. Un risultato strepitoso grazie anche all’arrivo di Warzone, il battle royale free-to-play rilasciato lo scorso marzo.

Il battle royale ha infatti dato una marcia in più, risultando anche uno dei titoli stand alone più giocando fino ad adesso. Il merito è dovuto anche alla community, estremamente attiva e che viene ascoltata sempre dagli sviluppatori i quali propongono aggiornamenti e novità costanti. Call of Duty Modern Warfare non è l’unico gioco che ha stupito nel 2020, risultato eccezionale anche per FIFA 20, GTA 5 e NBA 2k21. Nota di merito va anche a Call of Duty Black ops Cold War, il quale nel giro di pochi mesi è riuscito ad incassare la bellezza di 678 milioni.

Il tanto discusso Cyberpunk 2077 chiude il 2020 con 609 milioni di incasso, risultato a dir poco incredibile considerando che è in circolazione da poco meno di un mese. Call of Duty Modern Warfare insomma merita il primato, un risultato straordinario che sicuramente continuerà ad impressionante durante i mesi a venire. Il traguardo è dovuto anche alla pandemia globale, durante i mesi iniziali dello scorso anno il lockdown ha portato ad un incremento impressionate di videogiocatori, il 50% dei giocatori americani infatti ha giocato almeno ad un videogioco.

Risultati pazzeschi che fanno pensare meglio al futuro, il 2021 si prospetta un anno davvero eccezionale in ambito videoludico, anche per il fatto che Microsoft e Sony hanno incrementato la produzione delle loro due console rilasciate lo scorso novembre. In attesa di ulteriori notizie in merito a questo ed agli incassi maggiori, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.