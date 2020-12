GTA 5: una mod lo fa diventare Simpsons Hit and Run

La saga di Grand Theft Auto è sempre riuscita a stregare una vasta schiera di videogiocatori. Con GTA 5, uscito originariamente ormai ben sette anni fa, Rockstar Games si è decisamente superata, andando a creare un gioco sconfinato e sempre ricco di nuovi contenuti. Questo grazie al continuo lavoro della compagnia americana, ma anche per la grande vicinanza della community dei modder, che hanno sempre supportato il gioco fin dal lancio della versione PC.

Ora, proprio uno di questi modder, conosciuto con il nickname di “MrVicho13” ha deciso di ridare vita all’interno di GTA 5 ad un vero e proprio cult dei giochi free roaming. Parliamo di The Simpsons Hit & Run, un titolo che non ebbe un successo clamoroso quando uscì nei primi anni 2000, ma che è rimasto nel cuore di tutti quei giocatori che ebbero la fortuna di approcciarvisi su una PlayStation 2, Xbox, GameCube o un PC dell’epoca.

Al momento questa mod non è ancora pronta per essere rilasciata, ma il suo creatore ci ha deliziati con un fantastico video di quasi 10 minuti. All’interno del filmato, possiamo vedere come sia i modelli dei personaggi che la città di Springfield stanno venendo realizzati tenendo ben in mente il lavoro fatto da Radical Entertainment nel 2003. Anche l’aspetto grafico si discosta dallo stile e dalla palette di colori di GTA 5, per abbracciare un effetto più cartoon.

Attualmente questa mod è in versione di beta testing, e non vediamo l’ora di poter vedere l’opera compiuta. Sembra quindi che sebbene sia molto difficile vedere un remake ufficiale di The Simpsons Hit & Run, la community dei modder di GTA 5 vuole deliziarci con un rifacimento fan-made per ora di ottimo livello. Cosa ne pensate di questa inaspettata mod per GTA 5?